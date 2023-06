Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego zrealizował kolejny projekt w ramach programu Erazmus+ w porozumieniu z włoską firmą Sistema Turismo. W wyniku realizacji projektu 30 uczniów w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik fotografii i multimediów odbyło dwutygodniowe praktyki zawodowe u włoskich przedsiębiorców w Rimini.

Głównym założeniem projektu było podnoszenie kompetencji zawodowych i językowych oraz podnoszenie kompetencji społecznych.

Do codziennych obowiązków uczestników projektu należały czynności wynikające z programu praktyk. Ekonomiści pod kierunkiem opiekunów z biura Sistema Turismo zajmowali się dokumentacją biurową i obsługą urządzeń biurowych, zdobywali umiejętności zawodowe oraz językowe podczas zorganizowanego dla nich kursu ekonomicznego.

Handlowcy dokonywali kontroli ilościowej i jakościowej towarów oraz ich znakowania, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej firmie. Każdego dnia praktyk mieli możliwość obserwowania, a także uczestniczenia w obsłudze klientów.

Technicy żywienia i usług gastronomicznych zapoznali się ze zwyczajami kulinarnymi mieszkańców Rimini, poznawali również sekrety szefów kuchni oraz odkrywali tajniki branży gastronomiczne.

Uczniowie w zawodzie technik fotografii i multimediów realizowali praktyki zawodowe w firmach branży fotograficznej i graficznej. Przygotowywali materiały cyfrowe do wykonywania projektów graficznych oraz obróbki i publikowania obrazu graficznego.

Z przeprowadzonych obserwacji zajęć i rozmów z pracodawcami wynika, że uczniowie posiadają dużą wiedzę merytoryczną w swoich zawodach oraz potrafią dobrze komunikować się w języku angielskim.

Praktyki we Włoszech to nie tylko praca, ale także możliwość zobaczenia wielu ciekawych miejsc. Rimini, słynny włoski kurort położony nad Adriatykiem, oferuje nie tylko piękne, szerokie plaże i ciepłą wodę, ale także wiele zabytków i historię sięgającą czasów starożytnego Imperium. Szczególnie uczestnikom podobał się Most Tyberiusza, który liczy ponad 2000 lat i nadal jest użytkowany oraz piękne, klimatyczne uliczki z kolorowymi kamieniczkami i urokliwymi muralami.

W trakcie pobytu zostały także zorganizowane wycieczki do przepięknej Bolonii oraz San Marino. W Bolonii, mieście portyków, monumentalnych wież, zobaczyli m.in. najstarszy w Europie zachodniej Uniwersytet Boloński.

Wielką atrakcją była także wycieczka do San Marino. Mogli tam podziwiać architekturę najstarszej republiki w całej okazałości, Ratusz Palazzo Pubbliko i Twierdzę La Rocca o Guaito.

Pobyt w Rimini pozwolił na zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami ekologicznymi, które wdrożyły władze miasta. Jednym z najbardziej znaczących jest ograniczenie poruszania się po mieście prywatnymi samochodami na rzecz komunikacji miejskiej oraz ekologicznych, wygodnych pojazdów zwanych „Metro Mare”, które korzystają z napędu elektrycznego.

Praktyki w Rimini były dla młodzieży wspaniałym przeżyciem, przełamali barierę językową, wzięli udział w niezwykłej przygodzie i zdobyli umiejętności zawodowe. Na zakończenie praktyk wszyscy otrzymali certyfikaty od pracodawców i organizacji SISTEMA TURISMO oraz Europass Mobilność, które są najlepszym kapitałem na przyszłość, kiedy będą wchodzić na rynek pracy.

Wyjazdy tego typu dają nie tylko możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, ale także są okazją do poznania samego siebie, nauczenia się wielu nowych rzeczy, podróżowania i odkrywania nowych miejsc.

ZS Nr 3 na podsumowanie projektu przygotowało prezentacje, zorganizowało warsztaty kulinarne kuchni włoskiej, w trakcie których uczestnicy projektu oraz uczniowie naszej szkoły przygotowali typowe potrawy kuch włoskiej. Przeprowadzony został także konkurs pod hasłem „Ekologia w Sercu Stalowej Woli”, który zachęcił uczniów szkół podstawowych do zainteresowania się tą tematyką.

Wszystkie doświadczenia z projektu są zebrane na stronie szkoły, oraz profilach na portalach społecznościowych na FB. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacją.

Projekt „Ekonomik w Europie” nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000020735 zrealizowany przez Zespół Szkół

Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli w ramach krótkoterminowych projektów na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – ERAZMUS+. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.