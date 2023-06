Trwa nabór do projektu dla kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich i sołtysek z Podkarpacia. Zatroszcz się o swoją małą ojczyznę i zdobądź dofinansowanie na działanie na rzecz środowiska realizowane wspólnie z mieszkańcami.

Jeśli jesteś sołtyską lub członkinią Koła Gospodyń Wiejskich i masz pomysł na działanie na rzecz środowiska – zgłoś swój projekt do programu Zakorzenione. To program dla lokalnych liderek, które działają lub chcą zacząć działać w swoich miejscowościach. Udział w programie to szansa na rozwój i realizację projektu. Na uczestniczki czekają spotkania, konsultacje i webinary, a także szansa na dofinansowanie projektu kwotą 3 tysięcy złotych. Zgłoszenia są przyjmowane do 2 lipca 2023 roku.

Program Zakorzenione powstał z myślą o powrocie do tradycji i natury, ma inspirować do dbania o najbliższe otoczenie, tak aby dawało radość i wytchnienie. Przykładem może być zadbanie o przydomowe ogródki, tak aby znów mogły cieszyć kolorami i zapachami polskich kwiatów, roślin i drzew, a jednocześnie stać się domem dla owadów i innych drobnych organizmów. Większa ilość zieleni chroni przed suszą, daje cień i spokój w upalne dni.

Założeniem programu jest wspieranie inicjatyw, które angażują lokalną społeczność w podejmowanie przedsięwzięć na rzecz przyrody i środowiska. Tylko działając razem możemy mieć realny wpływ na otoczenie.

Kobiety budują społeczny kapitał wsi, a naszą misją jest ich wspieranie i łączenie. Dla nich chcemy stworzyć przyjazną płaszczyznę inspiracji i wymiany. Zachęcamy do wspierania się nawzajem w realizacji działań. Współpraca i zrozumienie potrzeb swoich, ale i naszego otoczenia to najcenniejsza wartość programu – mówi Monika Roszak z Fundacji Roll-na – tym właśnie Zakorzenione różnią się od wielu innych programów społecznych, to nie tylko dofinansowanie działania, ale przede wszystkim poszerzenie kompetencji, nowe znajomości i w końcu – ochrona przyrody, która włącza i angażuje mieszkańców.

Z troski o “małą ojczyznę”

W całej Polsce członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i sołtyski organizują szereg wydarzeń, które w centrum stawiają tradycję i dbałość o otoczenie. To mogą być jednorazowe akcje jak zaproszenie mieszkańców na warsztaty, poświęcone wybranemu tematowi, jak niemarnowanie żywności, segregowanie odpadów, czy idea zero waste. Przybierają różne formy, od odkrywania dawnych tradycji kulinarnych przez wspólne gotowanie, zmniejszenie ilości plastikowych opakowań w domu przez przyrządzanie kosmetyków i detergentów samemu, czy naprawiania zepsutych przedmiotów zamiast ich wyrzucania lub dawanie im drugiego życia. Inne projekty to długofalowe działania np. zakładanie własnej pasieki dla pszczół, zakładanie ogrodów deszczowych zbierających deszczówkę, czy ochrona cennych przyrodniczo miejsc.

Sołtyski to osoby, które dbają o swoją mała ojczyznę, mieszkancow i wspólnotę, a dbanie o środowisko jest dla nich naturalne i oczywiste. Udział w Programie Zakorzenione pozwoli poznać im inne osoby, które dzielą podobne wartości. Otrzymane wsparcie merytoryczne I finansowe pozwoli na realizację ciekawych działań na rzecz środowiska z mieszkańcami i dla mieszkańców – mówi Marta Smejda, współzałożycielka grupy Sołtyski.

Autorki wszystkich zakwalifikowanych projektów otrzymają bogate wsparcie merytoryczne, a dodatkowo minimum 40 projektów zostanie dofinansowanych kwotą do 3 tysięcy złotych. W ramach programu odbędą się webinary, konsultacje z ekspertami, spotkania regionalne, a także wydarzenia sieciujące liderki, organizacje i partnerów.

Program adresowany jest do liderek w województwach: podlaskim, lubelskim warmińsko-mazurskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, na Kaszubach i we wschodniej części Mazowsza.

Wsparcie na różnych poziomach

Program podzielony jest na etapy. W pierwszej fazie do działań zostanie zaproszonych 80 liderek, które otrzymają wsparcie merytoryczne i edukacyjne dotyczące tego, jak współpracować z mieszkańcami i realizować akcje prośrodowiskowe. Wybrane projekty otrzymają także wsparcie finansowe. Zostanie nim objętych nie mniej niż 40 inicjatyw.

Na kolejnym etapie do Programu Zakorzenione dołączą organizacje lokalne, które wezmą udział w działaniach edukacyjnych. 10 inicjatyw otrzyma wsparcie finansowe na działania prośrodowiskowe realizowane w lokalnych społecznościach.

Projekty realizowane będą od września do grudnia 2023 roku. W tym czasie uczestniczki będą miały możliwość sieciowania z innymi liderkami i organizacjami, wezmą udział w 6 spotkaniach online i 6 spotkaniach ze specjalistami i specjalistkami, czekają na nie indywidualnie konsultacje projektów z ekspertkami, wsparcie w promocji działań oraz doradztwo w zakresie budowania materiałów edukacyjnych. Odbędą się również 3 spotkania regionalne dla liderek i 2 szkolenia ogólnopolskie, które pozwolą uczyć się od siebie wzajemnie.

Aby się zgłosić wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie nawzajem.pl . Program jest bezpłatny. Program realizowany jest przez Fundację Roll-na, grupę Sołtyski, Fundację Wspomagania Wsi oraz Fundację Polska z Natury.