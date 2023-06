Od teraz Szpital Powiatowy w Nisku będzie świadczył kompleksowe usługi dla pacjentów po operacjach ortopedycznych. W placówce powstał ogólnodostępny Oddział Rehabilitacji, na przyjęcie do którego już teraz ustawiła się kolejka chętnych.

– Genezą do powstania oddziału było pojawienie się Niska jako wiodącego ośrodka protetycznego na Podkarpaciu. Mogę nieskromnie powiedzieć, że w tej chwili na Północnym Podkarpaciu jesteśmy wiodącym ośrodkiem jeśli chodzi o endoprotezy i zabiegi ortopedyczne. Dlatego uznaliśmy, że bardzo ważnym uzupełnieniem naszego Oddziału Ortopedycznego będzie Oddział Rehabilitacji – mówi dyrektor Paweł Tofil.

W roku 2022 w niżańskim szpitalu przeprowadzono 773 zabiegi ortopedyczne i wykonano 120 endoprotez. Natomiast do maja bieżącego roku wykonano już tych zabiegów 612 i 182 endoprotezy.

– O bardzo wysokim poziomie niżańskiej ortopedii świadczy to, że specjaliści zatrudnieni w naszym szpitalu prowadzą szkolenia dla lekarzy ortopedów z całego kraju – dodaje dyrektor.

Koszt remontu oddziału wyniósł 168 tys. zł z czego 136 tys. pochodziło z budżetu Powiatu Niżańskiego. Z kolei łączna wartość zakupionego sprzętu to 233 tys. 701 zł przy dofinansowaniu z budżetu powiatu w wysokości 212 tys.

W ramach wyposażenia zakupiono między innymi: zestaw do magnetoterapii, dwa rowery treningowe, szynę rehabilitacyjną do kończyn dolnych i górnych, stół do pionizacji, zestaw do terapii uciskowej, cztery stoły rehabilitacyjne, pięć łóżek rehabilitacyjnych i aparat do krioterapii.

– Cieszę się, że udaje nam się uruchomić kolejny obszar działania w niżańskim szpitalu. To bardzo ważne, bo mamy świadomość jak ważny szpital jest dla naszego społeczeństwa i jak ważne jest to, aby szpital wykonywał jak najwięcej procedur medycznych, i aby te procedury były jak najbardziej specjalistyczne. Ale ważne jest też to, abyśmy nie tylko w obszarze ortopedii wykonywali szereg zabiegów, ale dawali możliwość realizacji kompleksowej usługi po zabiegu ortopedycznym, abyśmy też świadczyli usługi w zakresie rehabilitacji – mówił starosta Robert Bednarz.

Podobnego zdania jest lekarz Leszek Tondel, zastępca dyrektora ds. opieki zdrowotnej w niżańskim szpitalu.

– Powstanie tego oddziału to jest zapewnienie kompleksowości. Druga sprawa to jest aspekt biologiczny, pacjent ma poczucie bezpieczeństwa, bo on wychodzi z tego szpitala już zdolny do samodzielnego funkcjonowania. Ja też kiedyś byłem pacjentem oddziału ortopedycznego i moja hospitalizacja musiała się przeciągnąć zanim znalazło się miejsce w oddziale rehabilitacyjnym. Takie są realia w województwie podkarpackim. Na miejsce w oddziale czeka się od kilku do kilkunastu tygodni, a w przypadkach neurologicznych nawet do pół roku. A wszyscy wiemy, że im wcześniej rozpocznie się rehabilitację, tym pacjent osiąga szybciej sprawność – mówił Leszek Tondel.

Oddział Rehabilitacji w niżańskiej lecznicy przygotowany został na 10 łóżek z możliwością zwiększenia do 15.