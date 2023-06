Zapraszamy do Magicznych Ogrodów, rodzinnego parku tematycznego, gdzie każdy, niezależnie od wieku, może poczuć się beztrosko i przeżyć niezapomniane chwile. Przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe wydarzenie, które sprawi, że Wasze lato będzie jeszcze bardziej wyjątkowe! “Podążaj szlakiem Zorana!” i doświadcz niepowtarzalnych atrakcji czekających na Was 1 i 2 lipca.