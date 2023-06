Drużyna KS Trenera Łukasz Kościelskiego wygrała barażowy dwumecz o udział w rozgrywkach ligi okręgowej z Francesco Jelna i dołączyła do występujących w „okręgówce” rezerw „Stalówki” a to oznacza, że po raz pierwszy będziemy mieć ligowe piłkarskie derby Stalowej Woli.

Tylko pierwsze spotkanie wicemistrzów obydwu grup klasy A rozgrywane w Jelnej było wyrównane. Zakończyło się ono zwycięstwem KSTŁK 3:2. Bramki dla zespołu ze Stalowej Woli zdobyli: Kamil Lipniarski, Piotr Leszczyński i Daniel Kelechi, dla gospodarzy Bartłomiej Miazga i Dawid Półćwiartek.

W rewanżu młodzi piłkarze KSTŁK rzucili się na rywala od pierwszego gwizdka arbitra i już w 13. minucie rozpoczęli strzelecką kanonadę. Wynik otworzył Piotr Leszczyński, a przed przerwą kolejne bramki zdobyli: Mikołaj Partyka (19 i 25). Po przerwie obraz nic się nie zmieniło. Gospodarze grali ofensywnie i efektem tego było 7 kolejnych goli (Dawid Pawlik 50, 63), Piotr Leszczyński (52), Wojciech Nieradka (59, 78), Mikołaj Partyka (85), Patryk Porzuc (87). KSTŁK Stalowa Wola – Francesco Jelna 10:0.

– W ciągu dwóch lat zrobiliśmy dwa awanse w seniorach, trzy w juniorach starszych i dwa w juniorze młodszym. Dziękuję chłopakom za to, że kiedyś zaufali mi i widzą sens w tym wszystkim, co robimy w naszym klubie. Co dalej? Muszę chwilkę odsapnąć i zastanowić się, jak to wszystko przebudować – bo kilku chłopaków ma propozycję z wyższych lig – no i z jakim celem przystąpić do rozgrywek w lidze okręgowej – powiedział Łukasz Kościelski, założyciel i właściciel KSTŁK Stalowa Wola.

W obydwu meczach drużynę KSTŁK Stalowa Wola reprezentowali: Dawid Drozd, Daniel Kelechi, Piotr Leszczyński, Kamil Lipniarski, Kryspin Majewski, Wojciech Nieradka, Mikołaj Partyka, Dawid Pawlik, Jakub Piech, Jan Skrzypek, Mikołaj Studnicki, Gabriel Drozd, Jakub Bury, Łukasz Froń, Mark Krat, Konrad Maślach, Radosław Rysak, Dawid Szpyt, Olaf Kiszka.