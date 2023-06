Miniwernisaż „Amatopasja 22” zakończył kolejny sezon artystyczny w pracowni plastycznej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli prowadzonej przez Agatę Magdziak.

Prace pierwotnie miały być prezentowane na tarasie zewnętrznym MDK, jednak ze względu na warunki pogodowe spotkanie zostało przeniesione do wnętrza Miejskiego Domu Kultury. Wydarzenie zorganizowano 23 czerwca br.

– To jest podsumowanie waszej corocznej pracy, która jest naprawdę rewelacyjna. Z roku na rok zadziwiacie mnie coraz bardziej, bardzo wam gratuluję. Jest to oczywiście mini wystawa, jest tu przynajmniej jeden obraz każdego uczestnika. W tym roku jest ponad 800 prac. Brawo dla was. Powstało ponad 250 obrazów olejnych, ponad 100 prac młodzieżowych, a reszta to prace dzieci. W tym roku przewaliły się tony brystolu i tony kartek – mówiła na spotkaniu Agata Magdziak.

Na wystawie prezentowana była tylko niewielka część wszystkich prac ponad 120-osobowej grupy dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wszystkie prace można natomiast obejrzeć na Facebooku Miejskiego Domu Kultury.