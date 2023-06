Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli zaprasza wszystkie dzieciaki z aktywną Kartą Czytelnika na „Wakacje w Bibliotece 2023”, które odbywają się pod Patronatem Honorowym Lucjusza Nadbereżnego Prezydenta Miasta Stalowej Woli. Zajęcia będą się odbywały w Bibliotece Głównej przy ul. ks. J. Popiełuszki 10 oraz Filii nr 1 przy ul. Staszica 14 i Filii nr 2 przy ul. Siedlanowskiego 3. Ze względu na spore zainteresowanie, obowiązują zapisy. Można dokonać ich telefonicznie lub osobiście w poszczególnych placówkach. Oto szczegółowy plan zajęć wraz z koniecznymi informacjami. Zapisy startują w środę, 21 czerwca.

Biblioteka Główna

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat, maksymalna liczba uczestników 20 osób na turnus

Turnusy w terminach: I – 4 lipca – 20 lipca; II – 25 lipca – 10 sierpnia; III – 16 sierpnia – 31 sierpnia

Spotykamy się we wtorki, środy, czwartki w godz. 10:00 – 12:00 przy ul. ks. J. Popiełuszki 10

Zapisy w bibliotece lub pod nr tel. 15 842-10-63 wew. 105

„Ja, Ty, My, Oni”

Zajęcia oparte na tematyce ekologicznej z wykorzystaniem fragmentów popularnych książek dla dzieci.

W ramach zajęć zabawy plastyczne z materiałów z recyklingu, zajęcia poświęcone ekologii ze szczególnym zwróceniem uwagi na czyste powietrze, selekcję odpadów itp. Warsztaty plastyczne i zabawy inspirowane będą przygodami bohaterów niezwykle lubianych książek dla dzieci.

Kolejność zajęć zmienna, uzależniona od pogody /część zajęć odbywać się będzie na świeżym powietrzu – patio biblioteczne i teren zielony wokół drzewka solarnego/.

W ramach każdego turnusu przeprowadzone zostaną następujące zajęcia:

Super banda. Zajęcia poznawczo-integracyjne m.in. poznajemy bohaterów popularnych książek i tworzymy książeczki – harmonijki o tematyce wakacyjnej.

Wakacyjny szczyt wszystkiego! – wydrapywanki – letnie podróże marzeń i zabawy grupowe.

No to lecimy! A może balonem? Wykonywanie balonów z materiałów pochodzących z recyklingu /poznajemy fragmenty książki J. Verne: „W 80 dni dookoła świata” o podróży balonem/

Przemierzamy morza i oceany – inspirujemy się książką P. Karskiego „W morze” i budujemy statki …z wytłoczek na jajka, tworzymy kompozycje z origami

Ubaw po pachy – zajęcia na świeżym powietrzu /zabawy z piłeczkami do tenisa, hula-hop, przeciąganie liny, bieg w workach, tworzenie obrazu z kwiatów i traw/

Zrób to sam! – tworzenie gry „Złap mnie” z materiałów z recyklingu, gry planszowe i zabawy z czasów PRL /kapsle, klasy/

Ryzyk – fizyk – dzień poświęcony eksperymentom chemicznym /Hodowla kryształów, Tęcza w domu, Wulkan, Magia na talerzu, Deszcz w słoiku/. Poznajemy książki o eksperymentach chemicznych.

Misja specjalna –chrońmy zwierzęta! Zajęcia plastyczne w oparciu o materiały z surowców wtórnych : rajskie ptaki, zwierzęta wokół nas. Zajęcia inspirowane książkami z serii „Nela mała reporterka”

Szpanerskie hobby – prezentacja własnego hobby, hobbyści z Księgi Guinnessa, zabawy –poszukiwanie dinozaurów. Podsumowanie zajęć

Filia nr 1

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat, maksymalna liczba uczestników 10 osób na turnus

Turnusy w terminach: Turnus I – 4 – 13 lipca, Turnus II – 18 – 27 lipca, Turnus III – 1 – 10 sierpnia

Spotykamy się we wtorki, środy, czwartki w godz. 10:00 – 12:00 przy ul. S. Staszica 14

Zapisy w bibliotece lub pod nr tel. Zapisy w bibliotece lub pod nr tel. 15 842-05-62

„Biblioteczny wehikuł czasu. Wakacje z przygodą, nauką i ekologią”

Zajęcia oparte na tematyce ekologicznej z wykorzystaniem fragmentów popularnych książek dla dzieci.

W ramach zajęć zabawy plastyczne z materiałów z recyklingu, w duchu poszanowania środowiska naturalnego. Zajęcia poświęcone ekologii ze szczególnym zwróceniem uwagi na selekcję odpadów. Warsztaty plastyczne i zabawy inspirowane będą przygodami bohaterów niezwykle lubianych książek dla dzieci.

Kolejność zajęć zmienna, uzależniona od pogody, część zajęć odbywać się będzie na świeżym powietrzu.

W ramach każdego turnusu przeprowadzone zostaną następujące zajęcia:

Czy jaskiniowiec polował na dinozaury? Zruszamy śladem prehistorycznych zagadek.

Przecież to strasznie dawno… Starożytne wynalazki, które zmieniły losy świata.

Czy aby na pewno mroczne czasy? Wspólnie przekraczamy progi średniowiecznego zamku i klasztoru.

Działo się! Człowiek nowożytny rusza na podbój świata i kosmosu.

Dzieci z różnych zakątków globu. Współczesny świat, którego nie znamy.

Ogranicza nas tylko wyobraźnia. – Podróż do przyszłości.

W wakacje zapraszamy na pokład naszego bibliotecznego wehikułu czasu. Razem wybierzemy się w podróż poprzez epoki. Mając w pamięci przeszłość i myśląc o przyszłości, nauczymy się dbać o teraźniejszość.

Filia nr 2

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat, maksymalna liczba uczestników 15 osób na turnus

Spotykamy się we wtorki, środy, czwartki w godz. 11:00 – 13:00 przy ul. M. Siedlanowskiego 3.

Turnusy w terminach: Turnus I 4-13 lipca , Turnus II 1-10 sierpnia

Zapisy w bibliotece lub pod nr tel. 15 15-842-51-60

Ahoj Przygodo! – Literackie podróże z ulubionymi bohaterami

Zabawy literacko-plastyczne, ciekawostki, zagadki ,rebusy, kalambury, gry planszowe, quizy, zgadywanki, krzyżówki, rozsypanki, zabawy ruchowe.