Już wkrótce mieszkańcy Niska będą mogli wybrać się na zakupy spożywcze do nowego supermarketu. W mieście powstaje jeden z najpopularniejszych dyskontów w Polsce – LIDL. Jego otwarcie zaplanowane jest jeszcze w tym roku.

Lidl Polska rozszerza swoją działalność na Nisko. Sklep będzie zlokalizowany przy ulicy Rzeszowskiej. Prace budowlane już trwają.

Sklepy Lidl mają powierzchnię ok. 1000 mkw. i pracuje w nich średnio 20 osób. Placówki są czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 6 do 22, a w niedziele handlowe od 8 do 20.

Na niektórych portalach dla osób poszukujących pracy, pojawiły się już oferty do nowej placówki w Nisku.