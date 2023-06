13 czerwca radni powiatu niżańskiego podsumowali miniony rok. Zarząd Powiatu Niżańskiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium. Miniony rok oceniono jako dobry dla powiatu, nie zaciągnięto kredytu, a mimo to zrealizowano wiele istotnych zadań. Budżet wykazuje nadwyżkę dochodów nad wydatkami.

Podczas obrad LVIII Sesji, Rada Powiatu Niżańskiego udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. Wcześniej Rada udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu Niżańskiego.

W podsumowaniu roku 2022 zaznaczono, że pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej, związanej z wojną na Ukrainie, sytuacji gospodarczej i społecznej w kraju i na świecie, to był kolejny rok, w którym Powiat zrealizował inwestycje na kwotę 23,7 mln zł, co stanowi 24,61 proc. wydatków ogółem. To też kolejny rok bez zaciągania kredytu, który zakończył się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 7,8 mln zł. Pomimo realizacji wielu zadań inwestycyjnych wskaźnik zadłużenia na koniec roku, po raz drugi w 23-letniej historii Powiatu Niżańskiego, wyniósł zero procent

W 2022 r. Zarząd Powiatu pozyskał ze źródeł zewnętrznych dofinansowanie w wysokości 17,1 mln zł.

Wśród zrealizowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych zrealizowano 25 zadań na łączną kwotę ponad 15,9 mln zł, w tym m.in. budowę drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny –Nowa Wieś na odcinku Bukowina – Ryczki wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary – Łazory w miejscowości Łazory i przebudową drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska; budowę i przebudowę 13 przejść dla pieszych wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych; przebudowę drogi powiatowej Nr 1085R Jata – Zalesie – Sójkowa w miejscowości Zalesie wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1083R Groble – Krzywdy polegającą na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Krzywdy; przebudowę drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska w miejscowości Nowy Nart wraz z przebudową przepustu w Jeżowem; przebudowę drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny –Nowa Wieś w m. Hucisko i budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska w miejscowości Cholewiana Góra i Nowy Nart.

Zrealizowano również wiele przedsięwzięć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański, na kwotę blisko 2,3 mln zł, w tym: budowę kompleksu sportowego: boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej dwutorowej, mini toru gokartowego, skateparku, ścianki wspinaczkowej, parku kalistenicznego, przy Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem; przebudowę sanitariatu w budynku dydaktycznym LO w Nisku dla potrzeb osób niepełnosprawnych; zakup i dostawę klasopracowni dydaktycznych dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Niżańskiego i zakup wyposażenia dla trzech szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych”.

Niektóre z zadań były kontynuowane w tym roku, jak np. przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R Krzeszów – Harasiuki, czy zagospodarowanie budynku po byłym LO w Rudniku nad Sanem na potrzeby SOSW. Finalnie zostały one zapłacone i rozliczone w roku 2023. Wynikało to z uwarunkowań i przyczyn niezależnych od Powiatu, spowodowanych rozliczeniem projektów i zaistniałymi warunkami atmosferycznymi. Koszt tylko tych dwóch zadań, to kwota blisko 30 mln zł.

Powiat Niżański oraz szkoły prowadzone przez Powiat nadal realizowały wiele projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł. Ponadto dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku przeznaczono kwotę ponad 11,5 mln zł.

– Składam podziękowania Radnym Powiatu Niżańskiego, którzy doceniają i zauważają pracę Zarządu Powiatu Niżańskiego. Dziękuję Państwu za udzielenie wotum zaufania i absolutorium. Jest to wyrazem tego, że działania Zarządu oraz efekty podejmowanych przez Zarząd prac są przez Państwa zauważane, co stanowi na pewno motywację do jeszcze bardziej przemyślanych starań, do intensyfikowania pracy oraz osiągania jeszcze lepszych efektów naszej pracy. Dziękuję za zaangażowanie w osiągane wyniki Pani Skarbnik Powiatu, Pani Sekretarz, Naczelnikom Wydziałów Starostwa Powiatowego, dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz kierownictwu powiatowych służb, inspekcji i straży. Składam również podziękowania wszystkim pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego. Wyrażam wdzięczność Wójtom i Burmistrzom Gmin naszego Powiatu, za bardzo dobrą współpracę, dzięki której realizacja wielu zadań stała się możliwa – mówił podczas Sesji Starosta Niżański Robert Bednarz.

(it)