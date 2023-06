W niżańskim Parku Miejskim odbyła się kolejna edycja Przeglądu Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej „Szkatuła”. Impreza była okazją do oficjalnego przekazania w użytkowanie zmodernizowanego amfiteatru, na którego deskach występowali tego dnia młodzi artyści.

Prezentacja talentów tanecznych i wokalnych uczestników zajęć artystycznych NCK „Sokół” była główną atrakcją niedzielnego festiwalu „Szkatuła”. 18 czerwca przeglądowi towarzyszyły różne atrakcje: wystawa prac plastycznych uczestników zajęć, występy szczudlarzy, bańki mydlane oraz mała gastronomia.

Ważnym wydarzeniem było również oficjalne otwarcie zmodernizowanego amfiteatru. Realizacja zadania pn. „Rozbudowa amfiteatru – park kultury” polegała na stworzeniu dogodnych warunków do organizacji przedsięwzięć kulturalnych w centrum Niska. W jego ramach wykonano nowe kulisy i siedziska przy amfiteatrze. Widownia, zaprojektowana w rzucie poziomym na planie łuku, podzielona została na 3 sektory. W każdym sektorze znalazło się 6 rzędów ławek. Widownia mieści 200 osób siedzących. Wartość zadania to blisko 400 000 zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 236 000 zł. W planach jest jeszcze budowa zadaszenia, budynków gospodarczych i zaplecza.

O tym jak ważna w gminie jest kultura mówił burmistrz Waldemar Ślusarczyk. – Dzisiaj świetny dzień. Świętujemy, pokazujemy, dziękujemy i nagradzamy. A nagradzamy osoby, które pracują na rzecz kultury, od tych najmniejszych po najstarszych. Chcemy pokazać mieszkańcom te osoby, którymi stoi Gmina i Miasto Nisko. Kulturę trzeba pielęgnować i Nisko kulturą stoi począwszy od Ressegierów, poprzez lata następne. Cały czas nam ta kultura towarzyszyła. Nie sposób pominąć gniazdo sokole, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Dzisiaj mamy natomiast Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” i widzimy, że wracamy do tego co najważniejsze, czyli do pielęgnowania polskości, tu w naszej kulturze niżańskiej – mówił burmistrz.

(kb)