Poznaliśmy laureatów konkursu „Booktalking, czyli pięć minut o książce. 15 czerwca w stalowowolskiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu odbyło się wręczenie nagród laureatom V edycji konkursu.

Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie szkół podstawowych z powiatu tarnobrzeskiego, niżańskiego i stalowowolskiego. Uczestnicy musieli krótko zareklamować książkę, by słuchacze chcieli po nią sięgnąć i przeczytać. Nie mogło to być jednak zwykłe jej streszczenie ani recenzja. Należało w kreatywny sposób przedstawić bohaterów, fabułę lub scenę z wybranej książki, podzielić się swoim entuzjazmem i zachęcić do czytania dla przyjemności. Celem konkursu jest popularyzacja i podnoszenie poziomu czytelnictwa, a także rozwijanie świadomości literackiej uczniów oraz doskonalenie ich umiejętności autoprezentacji.

– Serdecznie dziękujemy uczniom za udział w konkursie, nauczycielom i rodzicom za przygotowanie. Serdeczne podziękowania składamy na ręce prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego za patronat honorowy nad konkursem oraz ufundowanie nagród rzeczowych dla uczestników – powiedziała Danuta Rzeszutek kierownik stalowowolskiej filii.

„Boktalking, czyli pięć minut o książce” to konkurs organizowany cyklicznie przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnobrzegu Filia w Stalowej Woli dzałającą przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezydent Miasta Stalowej Woli. Patronatu medialnego udzieliła Telewizja Kablowa Stella i tygodnik „Sztafeta”. Fundatorem nagród książkowych była Gmina Stalowa Wola.

Po wysłuchaniu prezentacji przyznano następujące nagrody:

Kategoria wiekowa I:

I miejsce – Zuzanna Goc, PSP nr 12 w Stalowej Woli

I miejsce – Wiktoria Kamińska, PSP im. Jana Pawła II w Chwałowicach

I miejsce – Emilia Klecha, PSP nr 12 w Stalowej Woli

I miejsce – Izabela Tworek, PSP im. Jana Pawła II w Chwałowicach

II miejsce – Marcelin Dyl, PSP im. Jana Pawła II w Chwałowicach

III miejsce – Tymoteusz Tama, PSP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Stalowej Woli

wyróżnienie – Przemysław Rębisz, PSP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Stalowej Woli

wyróżnienie – Natalia Siembida, PSP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Stalowej Woli

Kategoria wiekowa II:

I miejsce – Hanna Martowicz, PSP im. Jana Pawła II w Chwałowicach

I miejsce – Bartłomiej Molga, PSP im. Jana Pawła II w Chwałowicach

II miejsce – Melania Dobrowolska, PSP nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

II miejsce – Viktoriia Krekhovets, PSP im. Jana Pawła II w Chwałowicach

III miejsce – Hanna Kępa, PSP nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

III miejsce – Nikola Wojtyna, PSP im. Orła Białego w Krzakach

wyróżnienie – Błażej Butryn, PSP nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

wyróżnienie – Antoni Chyła, PSP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Stalowej Woli

wyróżnienie – Aleksy Dobrzański, PSP z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Stalowej Woli

wyróżnienie – Gabriela Giżka, PSP nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli

wyróżnienie – Julia Molawka, PSP im. Orła Białego w Krzakach

(it)