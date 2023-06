Już ponad pół roku migają na żółto sygnalizatory świetlne ustawione jesienią 2022 r. w dwóch miejscach na ul. Okulickiego w Stalowej Woli: przy wiadukcie i obok dworca PKS. Kiedy wreszcie zaczną normalnie działać?

Gdy pisaliśmy o tym w styczniu br., to w Urzędzie Miasta zapewniano nas, że sprawa będzie załatwiona w ciągu 3-4 tygodni. Tłumaczono też, że sygnalizacja… jednak działa, gdyż mrugające żółte światło to również jest tryb jej pracy, ostrzegający kierowców, że zbliżają się do przejścia dla pieszych i muszą zachować ostrożność.

– Sygnalizacja została ustawiona w takim specjalnym trybie, ponieważ pojawiły się wnioski policji i użytkowników ruchu. Teraz wdrażamy te wnioski do realizacji i gdy zostaną wykonane to uruchomimy sygnalizację już w normalnym trybie – usłyszeliśmy w magistracie. Chodziło konkretnie o to, by przed dojazdem do nowych sygnalizatorów postawić znaki: – Uwaga sygnalizacja świetlna! A to wymagało z kolei przygotowania nowych projektów organizacji ruchu w tych miejscach, które muszą być zatwierdzone przez wszystkie stosowne służby i urzędy. Ostateczny zaś „stempel” miał przystawić starosta stalowowolski.

W marcu pytaliśmy ponownie, bo sygnalizacja ciągle mrugała na żółto. Wtedy też dowiedzieliśmy się, że jest pomysł, by światła spod dworca PKS przenieść dalej, na przejście dla pieszych w pobliżu sklepu „Biedronka” (zaraz obok miejsca, gdzie ul. Okulickiego krzyżuje się z ul. Floriańską).

Teraz dowiadujemy się, że wkrótce rozpocznie się odbiór techniczny świateł przy wiadukcie i powinny one zacząć normalnie pracować od połowy lipca.

Sygnalizacja przy dworcu PKS, takie dalej są zamiary miasta, ma natomiast zostać przeniesiona w pobliże „Biedronki”. Ta operacja potrwa jednak znacznie dłużej, bo wymaga to nowego rozwiązania komunikacyjnego dla tego miejsca (kiedyś planowano tu nawet rondo). Za taką opcją przemawia też coraz bliższe uruchomienie pobliskiego biurowca Urbi Ferro, co na pewno wiązać się będzie ze wzmożonym ruchem pieszym i kołowym na styku ul. Okulickiego z ul. Floriańską (przybędzie tu 133 miejsc parkingowych). Swój udział w tym większym ruchu mają też oczywiście zmotoryzowani klienci „Biedronki”, korzystający z jej parkingu przy ul. Floriańskiej.

– Sygnalizacja świetlna powinna więc tu stanąć zarówno na przejściu dla pieszych, jak i na skrzyżowaniu Okulickiego z Floriańską. Inaczej to nie ma sensu – słyszymy w magistracie.

Elementem tej komunikacyjnej układanki jest także sprawa poszerzenia osiedlowej uliczki prowadzącej z ul. Okulickiego w kierunku szkoły podstawowej nr 7. Miasto planowało w tym celu wycięcie części drzew od strony przedszkola nr 12, ale po protestach mieszkańców odstąpiło od tego zamiaru. Dalej jest to więc wąskie gardło, szczególnie w godzinach komunikacyjnego szczytu.

Jednym z wariantów rozwiązania tego problemu jest np. uczynienie z tej uliczki drogi jednokierunkowej (w stronę szkoły nr 7). Stąd z kolei poprowadzony byłby łącznik do ul. Floriańskiej (obok kościoła, na wysokości poczty), którą to dojedziemy do ul. Okulickiego (skrzyżowanie przy biurowcu Urbi Ferro) – powstałaby wtedy swoista osiedlowa pętla.