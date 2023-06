W bazylice katedralnej w Sandomierzu dwóch diakonów przyjęło święcenia kapłańskie z rąk biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza. Neoprezbiterzy to ksiądz Piotr Żurawski pochodzący z parafii św. Leonarda w Turbi i ksiądz Mateusz Wermiński z parafii Przemienienia Pańskiego w Jastkowicach.

Uroczystą mszę św. pod przewodnictwem biskupa ordynariusza koncelebrowali biskup pomocniczy senior Edward Frankowski, księża wychowawcy i profesorowie seminarium, kapłani urzędów kurialnych oraz duszpasterze parafii, z których neoprezbiterzy pochodzą. We wspólnej modlitwie uczestniczyli alumni, siostry zakonne, rodzice oraz bliscy nowych kapłanów.

Kandydatów do święceń przedstawił rektor seminarium, zaświadczając o odpowiednim ich przygotowaniu do pełnienia posługi prezbitera.

Nowi kapłani Kościoła Sandomierskiego po raz pierwszy koncelebrowali mszę świętą. Neoprezbiterzy wyrazili swoją wdzięczność za dar otrzymanych święceń oraz złożyli życzenia bp. Krzysztofowi Nitkiewiczowi oraz bp. Edwardowi Frankowskiemu z okazji ich rocznicy święceń kapłańskich.

Biskup ordynariusz zachęcił wszystkich do gorliwej modlitwy o dar nowych powołań kapłańskich oraz wręczył neoprezbiterom nominacje do parafii, w których podejmą pracę duszpasterską. Nowo wyświęceni kapłani zostali posłani do Tarnobrzega – ks. Mateusz Wermiński do parafii św. Barbary, natomiast ks. Piotr Żurawski do parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

