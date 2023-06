Podczas Przeglądu Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej „Szkatuła” świętowali również niżańscy działacze kultury. Wyróżnienia i pamiątkowe statuetki z rak burmistrza w tym roku otrzymały cztery osoby oraz jedno stowarzyszenie.

W kalendarzu świąt, 29 maja przypada Święto Działacza Kultury. W tym roku, 18 czerwca, podczas Przeglądu Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej „Szkatuła” zostali wyróżnieni mieszkańcy Niska, którzy na co dzień angażują się w krzewienie kultury w naszym mieście.

Wyróżnionym działaczom okolicznościowe statuetki oraz dyplomy i kwiaty wręczyli wspólnie burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk, jego zastępca Zbigniew Kotuła oraz Radosław Maziarz dyrektor NCK „Sokół” w Nisku.

W gronie docenionych artystów i animatorów znaleźli się tym razem: Zofia Kopeć pracownica Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku i Zarzeczu, która prowadzi zajęcia dla dzieci w filii Zarzecze. Przez lata była moderatorką Dyskusyjnego Klubu Książki. Z jej inicjatywy odbyło się spotkanie z ks. Tadeusz Isakowiczem-Zaleskim. Rokrocznie organizuje w Zarzeczu Narodowe Czytanie, wieczory wspomnień o znanych osobach, lekcje biblioteczne, zajęcia wakacyjne dla dzieci oraz aktywnie współpracuje ze świetlicą śodowiskową.

Kolejną osobą, była, również związana z Miejską Biblioteką Publiczną w Nisku, Zarzeczu i Racławicach, Maria Łyko. To właśnie ona współtworzyła teatrzyk „Jaś i Małgosia”, a pracując w MBP w Nisku opracowywała bibliografię regionalną. Współorganizowała też różnego rodzaju wydarzenia i była uczestniczką Programu Rozwoju Bibliotek. Obecnie pracuje w filii w Racławicach. Organizuje tam zajęcia upowszechniające czytelnictwo wśród dzieci.

Niżańskim „Oskarem” kultury uhonorowana została również instruktorka i choreografka Reprezentacyjnej Sekcji Tanecznej Mażoretek Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” Kinga Kaczmarek, która była również wieloletnią uczestniczką zespołu. W sezonie artystycznym 2022/2023 prowadziła cztery grupy mażoretek. Jej pracowitość, sumienność i niebywałe zaangażowanie przekłada się na liczne osiągnięcia i sukcesy poszczególnych grup.

Wyróżniony został też związany z niżańskim kinem od 1973 roku, przez wiele lat kinooperator kina „San” i kina „Sokół” Andrzej Bacewicz. Pracował w czasach, gdy to od jego wiedzy i umiejętności technicznych zależało bardzo wiele. To właśnie jemu niżanie zawdzięczają świetną jakość projekcji filmowych. Jest osobą, która zna każdy element, dziś już muzealnych aparatów filmowych. Chętnie dzieli się swoją wiedzą z każdym, kto jest zainteresowany tematem kinematografii. Przez wiele lat pracował w strukturach NCK „Sokół”. Choć obecnie przebywa na emeryturze, zawsze znajduje czas na to, by nadal uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta.

W imieniu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, nagrodę odebrał zaś prezes Damian Zakrzewski. Jest to grupa, która wśród licznych celów statutowych stawia sobie za zadanie rozwój kultury, sztuki i ochronę Dziedzictwa Kulturowego. Przykładem tych zadań są projekty. Pierwszy z nich umożliwił stworzenie filmu edukacyjnego opowiadającego o historii miasta, interaktywnej wystawy „Miasto w kostce”, organizację wieczorów wspomnieniowych o wybitnych postaciach, wydanie podręcznika historii lokalnej dla najmłodszych i pamiątkowych pocztówek.

Drugi projekt pozwolił stworzyć cykl audycji radiowych i filmu dokumentalnego promującego twórczość artystów związanych z Niskiem. Dzięki konkursom organizowanym przez LGD skorzystało także NCK „Sokół”. Projekty te pozwoliły zakupić sprzęt wystawienniczy, podnieść kwalifikacje zawodowe pracowników, a także zakupić nowoczesny sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz komplet strojów tanecznych.

(kb)