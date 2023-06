W czerwcu br. dokonano wyboru wykonawcy remontu nawierzchni boiska z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli. Prace wykona firma SOLID-STET Sp. z o.o., Sp. k., ul. Międzyparkowa 12A/6, 71-346 Szczecin, za kwotę 532 590 zł.

– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Stalowej Woli, która od 60-ciu lat kształci i wychowuje kolejne pokolenia Mieszkańców przechodzi w roku swojego Jubileuszu znaczące remonty. Trwają już prace związane z programem „dostępna szkoła”, a teraz przystępujemy do realizacji wymiany nawierzchni na boisku sportowym. Sport, to ogromnie ważny element edukacji i rozwoju. Kolejnymi zadaniami w szkołach całego Miasta chcemy zapewnić jak najwyższy komfort i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, a także jak najlepsze miejsca do pracy dla kadry pedagogicznej wychowania fizycznego – mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Zasadniczy zakres robót obejmie demontaż istniejącego sprzętu sportowego, częściowe uzupełnienie podłoża oraz jego profilowanie, wymianę nawierzchni boiska sportowego do gry w piłkę nożną (trawa sztuczna) na nową nawierzchnię z trawy sztucznej wraz z częściową naprawą podbudowy na obszarze 2190 m2, naniesienie linii boisk, wymiana siatek piłko-chwytów, ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja nowych, aluminiowych bramek sportowych.