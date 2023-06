Ponad 302 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę 3 mostu na Sanie w Stalowej Woli otrzymał Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Inwestycja jest na etapie przetargu, w którym oferty złożyło 11 wykonawców. Weryfikacja ofert potrwa około dwóch, trzech miesięcy. Przekazanie placu budowy planowane jest na jesieni tego roku.

W piątek 23 czerwca w Stalowej Woli odbyła się konferencja prasowa, na której przekazano informację o zapewnieniu finansowania dla budowy trzeciego mostu na Sanie. W wydarzeniu wzięli udział wiceminister infrastruktury Rafał Weber, europoseł Tomasz Poręba, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Piotr Miąso, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, wójtowie gmin Pysznica i Radomyśl nad Sanem Łukasz Bajgierowicz i Jan Pyrkosz oraz burmistrz Zaklikowa Dariusz Toczyski.

– W ostatnich dniach minister infrastruktury pan Andrzej Adamczyk zatwierdził listę zadań, które w roku 2023 uzyskają dofinansowanie w ramach programu „Mosty dla Regionów”. Łącznie to 8 zadań, które zostały wytypowane przez samorządy i które wcześniej już były prowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jednym z tych zadań, które wchodzi do dofinansowania w ostatniej fazie budowlanej jest budowa nowego, trzeciego mostu przez rzekę San, który połączy Stalową Wolę z gminami Pysznica, Radomyśl nad Sanem i Zaklików. Kwota, która zostaje wyznaczona na tę inwestycję to ponad 302 mln zł – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Podkreślał, że ten most otworzy nowe możliwości komunikacyjne, będzie również takim bardzo szeroko otwartym oknem na świat, ponieważ będzie w sposób bezpośredni komunikował miasto Stalowa Wola z drogą ekspresową S74.

Całość zadania realizowana jest pod nazwą „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San”. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 w nowym śladzie będzie miała długość ok 4,65 km. W zakres zadania włączone są także budowy: budowa obiektów inżynierskich, dodatkowych jezdni, zjazdów, oświetlenia ulicznego na całej długości projektowanego odcinka, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przepustów drogowych zintegrowanych z przejściami dla zwierząt, płotków herpetologicznych dla płazów oraz przebudowa wału przeciwpowodziowego.

Początek nowego odcinka zlokalizowano na projektowanym rondzie w ciągu DW nr 855. Droga przed mostem prowadzona będzie w nasypie oraz na wiaduktach W1 (nad istniejącą drogą powiatową DP1020R o dł. ok 25,60 m) i W2 (nad drogą gminną DG 4236023 o dł. ok. 34,60 m) zlokalizowanych nad istniejącymi drogami publicznymi do miejsca skrzyżowania z istniejącymi wałami przeciwpowodziowymi. Następnie powstanie most o całkowitej długości ok. 1760 m przekraczający rz. San i rz. Bukowa oraz teren międzywala tych rzek. Następnie droga prowadzona będzie w nasypie oraz na wiadukcie W3 zlokalizowanym nad projektowaną dodatkową jezdnią (o dł. ok. 18,80 m). Nowy odcinek drogi wojewódzkiej zostanie powiązany z DK nr 77 za pomocą istniejącego wlotu ronda zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej. Trasa zlokalizowana jest na terenie gmin: Stalowa Wola, Pysznica i Radomyśl nad Sanem w miejscowościach: Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa.

Więcej na ten temat przeczytasz w czwartkowym wydaniu Sztafety