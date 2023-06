Pierwszym nowym zawodnikiem „Stalówki”, która już za kilka dni rozpocznie przygotowania do sezonu 2023/24 w 2 lidze, będzie 19-letni Kacper Chełmecki.

W rundzie wiosennej wychowanek Zawiszy Rożnów występował w KS Wiązownica, a wcześniej przez pół roku był wypożyczony z Wisły Kraków do ŁKS-u Łagów.

Z juniorami „Białej Gwiazdy” Chełmecki wywalczył wicemistrzostwo Polski Centralnej Ligi Juniorów juniorów do lat 18 w roku 2021 i został królem strzelców tych rozgrywek (21 bramek). Warto wspomnieć, że wicemistrzostwo Polski zdobył w rywalizacji z zawodnikami starszymi od siebie o 2 lata i że występował w jednej drużynie z Arkadiuszem Ziarko, który od roku jest piłkarzem Stali Stalowa Wola.

Kacper Chełmecki występował też w młodzieżowych reprezentacjach Polski w różnych kategoriach wiekowych, ostatnio w kadrze do 19 lat.

W rozgrywkach 3 ligi w zakończonym sezonie 2022/23 Chełmecki wystąpił w 34 meczach; 17 w ŁKS-ie Łagów i 17 w KS Wiązownica. Zdobył 8 bramek (3+5), jedną w meczu ze „Stalówką” – zdobył wyrównującą bramkę dla swojego zespołu w 90. minucie spotkania.

Do Stali Stalowa Wola 19-letni zawodnik Wisły Kraków trafi na zasadzie transferu definitywnego.