Stalowa Wola po raz kolejny będzie gościć Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków. 1 lipca (sobota) na Alejach Jana Pawła II na wysokości Konkatedry zlokalizowana będzie meta piątego, ostatniego etapu.

W 34. kolarskich zmaganiach zawodnicy przejadą trasę biegnącą od Łodzi, przez Skierniewice, Zgierz, Kutno, Koluszki, Sieradz, Pabianice i Kielce. W ostatnim dniu kolarski peleton wyruszy z Ostrowca Świętokrzyskiego do Stalowej Woli.

Etap Ostrowiec Świętokrzyski – Stalowa Wola liczy 175,2 km. Start honorowy o godz. 10.30, a po pokonaniu ponad czterokilometrowej pętli nastąpi start ostry. W Ćmielowie pierwszy lotny finisz, a 10 km dalej kolejny sprint, w Ożarowie. Następnie przez Zawichost i Dwikozy kolarze przejadą do Sandomierza i tam powalczą na szczycie Rynku o jedyną w tym roku na trasie premię górską. W Słomianej zlokalizowany będzie kolejny lotny finisz. W Stalowej Woli pierwsi zawodnicy spodziewani są około godz. 14.30.

Po zakończeniu ostatniego etapu odbędzie się ceremonia wręczenia nagród najlepszym i uroczyste zamknięcie 34. edycji wyścigu.

Wyścig rozpocznie się 28 czerwca w Łodzi. Kolarze będę mieli do pokonania 800 km. Przewidywany przebieg trasy: 28 czerwca I etap Łódź – Skierniewice, II etap Zgierz – Kutno, 29 czerwca III etap Koluszki – Sieradz, 30 czerwca IV etap Pabianice – Kielce, 1 lipca V etap Ostrowiec Św. – Stalowa Wola.

Tradycyjnie już w każdym w miastach, w których będzie start i meta, etapowych odbywać się będzie „Mini wyścig”. Pod hasłem „Dzieci na start” dziewczęta i chłopcy rywalizować będą w 4 kategoriach wiekowych: A – do 5 lat, B – 6-8 lat, C – 9-10 lat, D – 11-12 lat.