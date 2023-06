Galeria TŁO Miejskiego Domu Kultury zaprasza na wernisaż miniwystawy AMATOPASJA 22, będącej podsumowaniem całorocznej pracy uczestników zajęć plastycznych oraz warsztatów malarstwa prowadzonych przez artystkę Agatę Magdziak.

Jak wyjaśniają organizatorzy, jest to miniwystawa, gdyż placówce brak odpowiedniej przestrzeni wystawienniczej do wyeksponowania ponad 500 prac powstałych w pracowni plastycznej w ciągu ostatnich 10 miesięcy. Wystawa, która będzie prezentowana na tarasie MDK w piątek, 23 czerwca, to jedynie niewielka część twórczości ponad 120-osobowej grupy dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Początek o godz. 17.

Wszystkie prace będzie można obejrzeć na Facebooku MDK.

(it)