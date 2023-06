– Najwięcej zwycięstw, najmniej porażek, najwięcej bramek zdobytych oraz najmniej straconych. Dzięki temu po 4 sezonach opuszczamy klasę A. Nie mówimy, że było nam tu źle, jednak wierzymy, że w klasie okręgowej będzie nam zdecydowanie lepiej. Wszystkim drużynom dziękujemy za te sezony wspólnej rywalizacji.

Tej treści informacja ukazała się na fanpage’u Sparty Jeżowe – najlepszej drużyny grupy II klasy A w sezonie 2022/23 – po ostatniej kolejce sezonu 2022/23. Drużyna trenera Piotra Oczkowskiego pożegnała się z klasą A zwycięstwem nad Górnovią 4:0 (3:0). Dwie bramki zdobył Łukasz Sabat, po jednej Franciszek Kopacz i Jacek Gielar.

Miejsce drugie zajął Francesco Jelna. „Parafialni” zapewnili sobie udział w barażach o wejście do ligi okręgowej, pokonując Hucisku Sokoła Sokoła 4:2 (Krzemiński 2, Miazga, Iwanicki – Stępień 2). Do końca walczyła o baraże Staromieszczanka. Po golu Wojciecha Muskusa (89. minuta) wygrała w Sarzynie, ale nic jej to zwycięstwo nie dało.

Do klasy B zostały zdegradowane: Orzeł Rudnik nad Sanem, Czarni Sójkowa i KS Sarzyna. W przerwie zimowej z rozgrywek wycofał się San Stalowa Wola.