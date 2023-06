Leżajscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Był poszukiwany listem gończym. Najbliższy czas spędzi w zakładzie karnym.

Funkcjonariusze ruchu drogowego leżajskiej komendy, podczas wykonywania czynności służbowych na terenie Tarnogóry zatrzymali do kontroli drogowej mieszkańca powiatu przemyskiego. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że jest on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Żaganiu do odbycia kary pozbawienia wolności.

Najbliższe 50 dni mężczyzna spędzi w zakładzie karnym. Powodem problemów 55-latka było naruszenie przepisów kodeksu karnego.