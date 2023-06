Czy wiesz, że Wróżki Smużki zapraszają Cię do rozpoczęcia lata w Magicznych Ogrodach? Bal na ich Zamku to idealna okazja, aby wspólnie z rodziną rozpocząć lato pełne magii i radości. Dołącz do nas – Wspólnie świętujmy zakończeniu roku szkolnego już w weekend 24 i 25.06!