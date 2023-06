Znakomicie w rozgrywanych w Rzeszowie mistrzostwach Polski Age-Group w triathlonie na dystansie sprint z draftingiem spisał się zawodnik Stalowowolskiego Klubu Biegacza Jacek Garbacik. Biegnący pod marką GB Sport 56 triathlonista wywalczył złoty medal w kategorii M-55.

Do mistrzostw na sprinterskim dystansie (pływanie 750 m, jazda na rowerze 20 km, bieg 5 km) zgłosiło się 112 zawodników i zawodniczek. Start, strefa zmian i meta zlokalizowane były w pobliżu zbiornika „Żwirownia” przy ul. Kwiatkowskiego. Limit czasu na ukończenie zawodów wynosił 2 godziny.

Zawodnicy startujący na dystansie sprinterskim wskoczyli do wody po zmaganiach Elity Group. Podzieleni byli na dwie grupy. Pierwszą stanowili zawodnicy do lat 45, a drugą do lat 50 oraz kobiety.

Jacek Garbacik przepłynął 750 m w czasie 13 minut i 33 sekund. Drugą część triathlonu, jazdę rowerem pokonywał we współpracy z jednym ze swoich rywali. – Generalnie bardzo dobrym pomysłem było, aby kobiety nie jechały razem z mężczyznami. Jazda w męskim gronie w swoich kategoriach była czystą fantazją. Trafiłem na dobrego zawodnika na rowerze. Cały czas jechaliśmy na zmianach, współpraca układała się wzorowo, szkodę tylko, że nie w większym gronie – mówi stalowowolski triathlonista.

Trzy pętle rowerowe, każda po 6,6 km, pokonał w czasie 34 minut i 54 sekund, a 20 km pagórkowatą biegową trasę ukończył w czasie 19 minut i 19 sekund. Łączny jego czas wyniósł 1 godzinę 11 minut i 38 sekund. W klasyfikacji open zajął 51. miejsce, w kategorii M-55. Drugiego w swojej kategorii zawodnika, którym był Jacek Krasnowskiego wyprzedził o ponad 20 minut.

Mistrzem Polski na sprinterskim dystansie został Jakub Brzóska z Kielc (1:00,02). Wśród kobiet triumfowała Natalia Krawczyk z Kalisza (1:16,18).