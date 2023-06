W ostatnim swoim występie w tym sezonie „Stalówka” rozgromiła na wyjeździe zdegradowaną już wcześniej do 4 ligi Lubliniankę.

Trener Ireneusz Pietrzykowski puścił w sobotę do boju młodzieżowców, a szkoleniowiec z Lublina, Radosław Adamczyk wysłał na plac gry juniorów. Gdyby z obydwu drużyn wyłączyć trójkę piłkarzy: Piotra Brzyskiego, Sławomira Dudę i Bartłomieja Olszewskiego, to średnia wieku Stali wynosiłaby 20 lat, a Lublinianki 18,5.

Lepiej w mecz weszli gospodarze, którzy już w 4. minucie zagrozili bramce Stali, ale Łukasz Konefał nie dał się zaskoczyć Piotrowi Matyjaszczykowi. Na więcej Stal już graczom z Lublina nie pozwoliła. W 16. minucie Bartosz Pioterczak zagrał piłkę do wychodzącego na czysta pozycję Mateusza Książka i 18-latek zdobył swoją pierwszą bramkę w pierwszej drużynie Stali. Zachował się niczym rutyniarz, przyjął piłkę, obrócił się z nią i uderzył pomiędzy nogami bramkarza.

W 47. minucie celnie uderzył z głowy Sławomir Duda – asystę zaliczył Bartłomiej Olszewski. To trafienie wyraźnie odebrało Lubliniance ochotę do gry. Stal dominowała do końca spotkania i zdobyła kolejne trzy bramki. W 71. minucie Maciej Wojtak idealnym podaniem obsłużył Filipczuka, pięć minut później gola strzelił Igor Fedejko – podobnie jak w przypadku Książka było to premierowe trafienie wychowanka Stali w pierwszym zespole – a wynik ustalił Filipczuk, a drugą asystę w tym meczu zaliczył Wojtak.

Przy okazji sobotniego meczu gospodarze pożegnali 41-letniego Tomasza Brzyskiego, który postanowił zakończyć piłkarską karierę. W klubie, którego jest wychowankiem. To właśnie w Lubliniance zadebiutował w dorosłej piłce 23 lata temu, wiosną 2000 roku. „Brzytwa” reprezentował później m.in.: Koronę Kielce, Ruch Chorzów, Cracovię, Polonię i Legię Warszawa, z którą wywalczył 4 mistrzostwa Polski i 4 razy Puchar Polski. Łącznie w polskiej ekstraklasie rozegrał 298 meczów. Zaliczył 7 występów w polskiej reprezentacji.

Stal efektownie pożegnała się z rozgrywkami w 3 lidze. W ostatnich czterech meczach „zielono-czarni” zdobyli 21 bramek!

W ostatniej kolejce utrzymanie zapewniły sobie: KS Wiązownica, Unia i Chełmianka, natomiast niespodziewanie spadła Korona II Kielce, którą do 4 ligi wysłali Czarni Połaniec.

LUBLINIANKA – STAL 0:5 (0:1)

0-1 Książek (16), 0-2 Duda (47), 0-3 Filipczuk (71), 0-4 Fedejko (76), 0-5 Filipczuk (81)

LUBLINIANKA: Adamczyk – Płocki, Misiurek, Matyjaszczyk (67 Sternik) – Knapp (67 Flis), Skrzycki (72 Mazur), Szczepaniak, Kołacz, Książek (46 Gorecki), Brzyski (67 Fiedor) – Malec.

STAL: Konefał – Pikuła, Hudzik, Grasza, Olszewski (51 Filipczuk), Stępniowski (75 Lebioda), Pioterczak, Duda, Ziarko (46 Szifer), Książek (46 Fedejko), Wojtak.

Sędziował Piotr Chojnacki (Warszawa). Żółta kartka Grasza.

W pozostałych meczach 34. kolejki: Wiązownica – Sokół 1:1 (1:0), Wisłoka – Podhale 2:3 (1:0), Orlęta – Cracovia 1:5 (1:2), Wisła – Avia 0:4 (0:1), Unia – Podlasie 2:2 (1:1), Chełmianka – KSZO 1:0, Korona II – Czarni 3:4 (2:1), Wieczysta – Łagów 3:0 v.o.

Tabela końcowa sezonu 2022/23 za www.regiowyniki.pl