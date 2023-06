Bohaterowie naszej metamorfozy marzyli, aby ostatecznie rozprawić się ze zbędnymi kilogramami. Od samego początku wykazywali się ogromną determinacją i zaangażowaniem. Zawsze pozytywnie nastawieni do działania, nigdy nie szukali wymówek, konsekwentnie dążąc do celu. Serdecznie zapraszam do przeczytania wywiadu.

– Co skłoniło państwa do umówienia się na wizytę do gabinetu Projekt Zdrowie?

– Już dawno planowaliśmy coś z wagą zrobić, a w między czasie spotkaliśmy pacjenta który odchudzał się w Projekt Zdrowie i z sukcesem utrzymuje osiągnięte efekty po procesie stabilizacji. Bardzo nam polecał kurację w Gabinecie Projekt Zdrowie.

– A jak oceniają państwo samą dietę? Czy coś sprawiło Państwu problem? Czy dieta była trudna, skomplikowana?

– Początkowo czuliśmy się zagubieni, ale po 2 dniach idzie wszystko ładnie poukładać. Wiadomo najtrudniejsze są początki, ale później już nic nie sprawiało trudności. Zdecydowanie pozytywnym aspektem jest fakt, że do pani dietetyk zawsze można pisać czy dzwonić między wizytami. Więc jeśli nie byliśmy czegoś pewni – konsultowaliśmy to i szybciutko doszliśmy do wprawy. Dodatkowo dieta była tak przygotowana, abyśmy mogli jeść bardzo podobnie z różnicą jedynie ilości.

– Czy państwa zmiany widoczne były z tygodnia na tydzień? Jak reaguje rodzina i znajomi na państwa zmianę?

– Praktycznie co tydzień waga szła w dół. Znajomi czy rodzina – każdy reagował ze zdziwieniem, ale pozytywnym.

– Czy poleciliby państwo gabinet Projekt Zdrowie osobom, które chcą skutecznie pozbyć się nadprogramowych kilogramów?

– Tak, polecilibyśmy i cały czas to robimy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów.

– Co powiedzieliby państwo osobom, które wahają się przed pójściem do dietetyka?

– Zdecydowanie zachęcamy! Najgorzej zrobić pierwszy krok, potem jest tylko lepiej.

Chcesz zobaczyć więcej metamorfoz? Poznaj sukcesy i historie naszych Pacjentów na https://projektzdrowie.info/sukcesy-naszych-klientow/. Marzą Ci się takie efekty? Nie odkładaj decyzji do jutra, kolejnego tygodnia, poniedziałku, czy co gorsza – do następnych wakacji. Zapisz się na bezpłatną konsultację z dietetykiem już teraz!

Jeśli pragniesz zawalczyć o lepszą wersję siebie, zapraszamy do gabinetu Projekt Zdrowie, gdzie doświadczony Dietetyk pomoże osiągnąć wymarzone efekty. Oferujemy także możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji, na której dokonasz analizy składu ciała, a nasz specjalista zaproponuje odpowiednio dopasowaną kurację.

Na bezpłatną konsultację możesz zapisać się pod numerem telefonu: 669 696 770 lub za pomocą formularza kontaktowego www.stalowawola.projektzdrowie.info.

W ramach konsultacji stacjonarnych otrzymujecie zupełnie za darmo:

– analizę składu ciała z omówieniem wyników,

– badanie zawartości tkanki tłuszczowej,

– poznasz wiek metaboliczny swojego organizmu,

– dane o swoim zapotrzebowaniu kalorycznym określone przez dietetyka

Co po konsultacji?

– Masz możliwość rozpoczęcia kuracji opartej na diecie

– Bez wiążących Cię umów

– Bez obowiązku zakupu dodatkowych suplementów

Ponadto, otrzymasz wsparcie dietetyka, który będzie motywował i pomagał przetrwać trudne chwile. Odchudzanie to nie tylko plan żywieniowy, to też relacja, rozmowa, opieka ze strony specjalisty. Pracując nad motywacją, wspomagam rozwiązywanie problemów, które leżą u podłoża niewłaściwego odżywiania – tłumaczy Pani Katarzyna Placha, dietetyk gabinetu Projekt Zdrowie w Stalowej Woli.

Zadzwoń i zarezerwuj najbliższy wolny termin bezpłatnej konsultacji: 669 696 770.