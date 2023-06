Tak wygląda sytuacja w tabeli stalowowolskiej „okręgówki” po rozegraniu ostatniej kolejki. Niewykluczone jednak, że drużyna z Pysznicy uratuje się przed spadkiem. Stanie się to wtedy, kiedy w 4 lidze utrzyma się Sokół Nisko, a istnieje takie prawdopodobieństwo.

Ostatnia kolejka rozpoczęła się już w środę (14 czerwca), dwa inne mecze zostały rozegrane w czwartek, trzy w sobotę, a dwa ostatnie w niedzielę. Nie wszyscy w lidze byli zachwyceni takim rozwiązaniem, bowiem zazwyczaj mecze ostatniej kolejki na każdym poziomie rozgrywkowym rozgrywane są tego samego dnia i o tej samej godzinie. W tym sezonie podokręg Stalowa Wola zrobił w „okręgówce” wyjątek, ale jak nas poinformowano, odbyło się to za zgodą drużyn. Tym sposobem już w środę San Kłyżów zapewnił sobie utrzymanie, pokonując rezerwę Siarki. W czwartek pogrzebał swoją szansę Junior. Drużyna z Zakrzowa dostała tęgie lanie od Azalii. Goście zdobyli osiem bramek, z czego siedem w drugiej połowie. W sobotę o „być albo nie być” w lidze walczyła w Gorzycach Olimpia Pysznica. Po pierwszej połowie przegrywała 0:1 i przez dwadzieścia minut drugiej szukała szans na wyrównanie. Nie udało się. W 70. minucie straciła drugą bramkę i ochotę do gry. Stal zdobywała kolejne bramki i wygrała 5:1. Ten wynik najbardziej ucieszył piłkarzy z Jarocina. Mogli sobie pozwolić na porażkę ze Stalą Nowa Dęba i zrobili to. Przegrali 0:5.

Lider i świeżo upieczony czwartoligowiec z Kamienia pokonał w pożegnalnym występie przed swoją widownią Pogoń Leżajsk. Dwie z czterech bramek jakie zdobył Sokół, były autorstwa Kacpra Piechniaka – najlepszego strzelca „okręgówki” w sezonie 2022/23. Przy drugim jego trafieniu asystował Maciej Siudak. Bramkarz Sokoła pojawił się na boisku w 80. minucie. Nie zastąpił jednak strzegącego bramki od początku meczu Marka Storego, lecz Krystiana Błajdę. I radził sobie w ataku znakomicie. Zaliczył asystę, a ponadto nie pomylił się i ani razu nie złapał piłki w… ręce.

Wicelider ze Stalowej Woli rozgrywał swój ostatni mecz w Nowej Sarzynie. Marek Kusiak nie miał wsparcia zawodników z pierwszej Stali, a nawet tych, którzy najczęściej byli rezerwowymi, bo tych trener Pietrzykowski wysłał do boju w 3 lidze w spotkaniu z Lublinianką. Młodziutka Stal zremisowała 1:1. Wyrównującą bramkę tuż przed końcem meczu zdobył dla stalowowolskiej ekipy Filip Iskra

Wyniki 30. kolejki:

Sokół – Pogoń 4:2 (2:1),Piechniak (42, 84), Łuczak (24), Bajek (70) – Flis (17), Miazga, Stal Gorzyce – Olimpia 6:1 (1:0), Ivakhenko (29, 76), Golik (70), Andrasik (78), Mróz (81 – sam.), Piątek (84) – Pchełka (90), Tanew – ŁKS Łowisko 3:5 (2:0), Piróg (6, 75), Kuczera (42) – Jarosz (65, 70, 78), Socha (67), Olko (79), Zdziary – Transdźwig 2:3 (0:2), Wojtas (62), Sobiło (82) – Sawa (15, 34), Franus (89), Junior – Azalia 1:8 (0:1), Guściora 89 – Bieniasz (62, 68, 76, 84), Sypek (16, 59), Podolak (56), Florek (73), San – Siarka II 4:2 (3:0), Bąk (44, 63), Madej (6), Chmiel (18) – Fajkus (82), Żmuda (88), Unia – Stal II Stalowa Wola 1:1 (0:0), Kucz (54) – Iskra (89), Jarocin – Stal ND 0:5 (0:3), Nowak (68, 75), Serafin (6), Stochmal (63), Głód (83).

Najlepsi strzelcy sezonu 2022/23: 46 – Piechniak (Sokół), 25 – Sobiło (Zdziary), 18 – Góreczny (Tanew), Stąporski (Transdźwig).

Tabela końcowa sezon 2022/23 za www.regiowyniki.pl