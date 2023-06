Na drogach powiatu stalowowolskiego, z każdym dniem, widać coraz więcej rowerzystów. Niestety, nie zawsze podróże cyklistów kończą się szczęśliwie. Tylko w minioną sobotę odnotowano dwa zdarzenia drogowe z udziałem cyklistów. Dlatego apelujemy o rozwagę i ostrożność zarówno kierowców samochodów, jak i kierujących jednośladami.

W minioną sobotę, stalowowolska policja odnotowała dwa zdarzenia z udziałem miłośników jednośladów. Do pierwszego z nich doszło tuż po godz. 12, na ul. Przemysłowej. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobowym mercedesem, wyjeżdżając ze stacji paliw, nie zachował należytej ostrożności i potracił jadącego drogą dla rowerów cyklistę. 58-latek z obrażeniami trafił do szpitala. Zdarzenia zakwalifikowano jako wypadek drogowy.

Kilka godzin później, na ul. Poniatowskiego doszło do kolejnego potrącenia, gdzie kierująca hyundaiem nie ustąpiła pierwszeństwa rowerzystce. 53-latka w wyniku tego zdarzenia trafiła do szpitala. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję drogową.

APEL POLICJI

Zwracamy się z apelem o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez wszystkich użytkowników dróg. Konsekwencje takich zdarzeń dla rowerzysty mogą być bardzo poważne, a czasem nawet tragiczne, gdyż w przeciwieństwie do kierowcy samochodu nie ma on żadnej ochrony przed upadkiem czy zderzeniem. Kolejny raz zwracamy się z apelem do rowerzystów o zachowanie rozwagi i zadbanie o swoje bezpieczeństwo. Wyrozumiałość i wzajemny szacunek na drodze, każdej grupy uczestników ruchu drogowego, z pewnością pomoże w zapewnieniu bezpieczeństwa i zmniejszeniu liczby zdarzeń.