Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich zakończył proces przyjmowania ofert w przetargu na zadanie pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San. W postępowaniu wpłynęło 11 ofert. Propozycje cenowe wahają się od 377,5 mln zł do 498,9 mln zł. Trwa weryfikacja ofert.

Wykonawca wybrany w toczącym się obecnie postępowaniu o zamówienie publiczne, będzie zobligowany do zakończenia robót budowalnych w ciągu 36 miesięcy od daty podpisania umowy na realizację inwestycji.

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 w nowym śladzie będzie miała długość ok 4,65 km. W zakres zadania włączone są także budowy: budowa obiektów inżynierskich, dodatkowych jezdni, zjazdów, oświetlenia ulicznego na całej długości projektowanego odcinka, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przepustów drogowych zintegrowanych z przejściami dla zwierząt, płotków herpetologicznych dla płazów oraz przebudowa wału przeciwpowodziowego.

– Początek nowego odcinka zlokalizowano na projektowanym rondzie w ciągu DW nr 855. Droga przed mostem prowadzona będzie w nasypie oraz na wiaduktach W1 (nad istniejącą drogą powiatową DP1020R o dł. ok 25,60 m) i W2 (nad drogą gminną DG 4236023 o dł. ok. 34,60 m) zlokalizowanych nad istniejącymi drogami publicznymi do miejsca skrzyżowania z istniejącymi wałami przeciwpowodziowymi. Następnie powstanie most o całkowitej długości ok. 1760 m przekraczający rz. San i rz. Bukowa oraz teren międzywala tych rzek. Następnie droga prowadzona będzie w nasypie oraz na wiadukcie W3 zlokalizowanym nad projektowaną dodatkową jezdnią (o dł. ok. 18,80 m). Nowy odcinek drogi wojewódzkiej zostanie powiązany z DK nr 77 za pomocą istniejącego wlotu ronda zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej. Trasa zlokalizowana jest na terenie gmin: Stalowa Wola, Pysznica i Radomyśl nad Sanem w miejscowościach: Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa przecina rzekę San. Droga została zaprojektowana jako droga klasy G – informuje Joanna Szarata, specjalista ds. informacji publicznej z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.