600 mln zł rządowego wsparcia otrzyma Huta Stalowa Wola SA na rozwój i inwestycje, co ma wydatnie zwiększyć jej możliwości produkcyjne sprzętu wojskowego. Zapowiedział to goszczący 7 czerwca w HSW premier Mateusz Morawiecki. Z przewodniczącym „Solidarności” Piotrem Dudą podpisał tu także porozumienie, m.in. o podwyżkach dla sfery budżetowej i utrzymaniu emerytur pomostowych. Towarzyszył im prezes PiS Jarosław Kaczyński, który z kolei zapowiedział powrót do Huty tego, co w 2012 r. „zostało z niej wyłączone”.

Dodatkowe środki mają pozwolić Hucie zwiększyć produkcję nowoczesnych pojazdów dla Wojska Polskiego, w tym sprawnie wytwarzać najnowocześniejsze, pływające wozy piechoty Borsuk, a także pracować nad produkcją polskiej wersji koreańskiej armatohaubic K9 Thunder. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych to 664,7 mln zł, z czego Huta wniesie wkład własny w kwocie 64,7 mln zł.

Pieniądze te pójdą m.in. na rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz maszyn używanych do produkcji zbrojeniowej. Część z nich będzie przeznaczona na modernizację i zwiększenie kompetencji produkcyjnych HSW Oddziału Autosan w Sanoku do produkcji cywilnej i sprzętu wojskowego, w tym m.in. pojazdów specjalnych 4×4. Huta zwiększy także swoje możliwości produkcyjne armatohaubic Krab i moździerzy Rak.

Trudne rozmowy – tabletki na ból głowy

Odnosząc się do porozumienia podpisanego z „Solidarnością”, premier dziękował związkowcom za zrozumienie i wynegocjowane punkty, choć rozmowy nie były łatwe.

– Tak, rzeczywiście, pani minister finansów musiała kupić trzy dodatkowe opakowania tabletek od bólu głowy, wystąpiła o dodatkowy urlop. Nie jest lekko, bo mamy też inne priorytety. Ale priorytety ludzi pracy są częścią filozofii działania Prawa i Sprawiedliwości – mówił w Stalowej Woli szef polskiego rządu.

Duda: – Historyczne wydarzenie od 1991 roku

Z kolei Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, nazwał porozumienie „historycznym wydarzeniem”, bo to pierwsze porozumienie centrali związkowej z rządem od 1991 roku, które nie dotyczyło jednej tylko branży.

Najważniejsze punkty tego porozumienia dotyczą 8-procentowej podwyżki dla pracowników sfery budżetowej, 600 zł dodatku dla pracowników domów opieki społecznej zajmujących się seniorami, który będzie wypłacany od kwietnia do końca roku, niewygaszania emerytur pomostowych dla osób pracujących w uciążliwych warunkach.

Porozumienie zakłada także pomoc zakładom energochłonnym i zaproponowane przez „Solidarność” zmiany w przepisach o płacy minimalnej. Nie będzie do niej wliczany dodatek za pracę w warunkach niebezpiecznych i uciążliwych, wysługa lat i dodatek za pracę w godzinach nocnych. Piotr Duda zapowiedział też zwiększenie wysokości funduszu świadczeń socjalnych, dla którego od lipca tego roku punktem odniesienia mają być stawki z 2021 roku. Porozumienie zwiększa także ochronę działaczy związkowych.

Istotne porozumienie z LiuGongiem

Premier Morawiecki wspomniał również o innym porozumieniu.

– Potwierdzam także zawarcie istotnego porozumienia z LiuGongiem, żeby była gwarancja miejsc pracy i żeby wkrótce były przedstawione dobre wiadomości dla wszystkich pracowników LiuGong – mówił Mateusz Morawiecki.

Wtórował mu prezes Jarosław Kaczyński, bo mówiąc o Hucie Stalowa Wola, powiedział: – Dzisiaj ona się rozwija i będzie miała szanse się rozwinąć, bo to co zostało wyłączone z Huty będzie do niej przyłączone. I w związku z tym gwarancje pracy będą mieli ci wszyscy, którzy dziś pracują w tych dwóch firmach, to znaczy w Hucie i w LiuGongu. Otóż wszyscy będą mogli dalej pracować, chociaż charakter pracy pewnie się trochę zmieni, bo my chcemy rozszerzać produkcję zbrojeniową, potrzebujemy tego w dzisiejszych czasach, w czasach wojny, która jest przy naszych granicach. Musimy się zbroić i tutaj ten zakład musi w tym odegrać ogromną rolę – podkreślił Jarosław Kaczyński.

Kaczyński: Polacy przed wyborem

Odniósł się także do zbliżających się wyborów parlamentarnych. Jego zdaniem, staniemy wtedy przed następującym wyborem: „Czy Polska ma wykorzystać swoje szanse rozwojowe, szanse dla każdej polskiej rodziny, dogonienia bogatych państw Unii Europejskiej, szanse tego, żebyśmy wreszcie stanęli na obu nogach, bez żadnych kompleksów. Czy też nie będziemy mogli tych szans wykorzystać”.

Wtedy – jak mówił dalej – powróci system, który w Polsce już działał po roku 1989.

– Niestety, system bardzo niesprawiedliwy i jednocześnie bardzo nieefektywny. Jeśli ten system powróci, to ta rola, którą nam niektórzy wyznaczyli, rola zasobów taniej siły roboczej, miejsce, gdzie można budować jakieś magazyny, jakieś fabryki prostszych urządzeń, będzie przywrócona. Myśmy się z tego wyrwali w ciągu ostatnich ośmiu lat i musimy tą drogą iść dalej. To wszystko wpisuje się w jeden wielki plan, wielki plan dla Polski. Polska stoi dzisiaj przed wielką szansą, a wy jesteście częścią tej szansy – mówił do zebranych pracowników HSW prezes Kaczyński.