7 firm złożyło swoje oferty w przetargu na zadanie pn. Budowa hali produkcyjnej z częścią biurowo-usługową wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i wewnętrzną oraz zagospodarowaniem terenu – Akceleratora Przemysłowego. Inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Oferty cenowe wahały się od 70,2 mln zł do 109 mln zł. Agencja Rozwoju Przemysłu realizację tego zadania powierzyła firmie z Pruszkowa, której oferta opiewa na 70 241 106,14 zł.

Budynek ma stanąć przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego w Stalowej Woli.

Akcelerator przemysłowy to nowoczesny obiekt produkcyjno-biurowy stanowiący połączenie budynku biurowo-usługowego i hali produkcyjnej o łącznej powierzchni ok. 8,5 tys. m kw. Obiekt będzie składał się z części przemysłowej: (powierzchnia produkcyjna: ok. 4,9 tys. m kw., możliwość elastycznego podziału części produkcyjnej na ok. 12 segmentów z dodatkową możliwością zagospodarowania antresol) oraz części biurowej (powierzchnia biurowa: ok. 660 m kw.)

Projekt przewiduje także powstanie centrum coworkingu i usług okołobiznesowych: (biura coworkingowe o powierzchni ok. 390 m kw., lokale typu studio o powierzchni ok. 270 m kw., sale konferencyjne i wielofunkcyjne o łącznej powierzchni ok. 365 m kw., wyposażone w nowoczesne systemy audiowizualne).

Budynek zaplanowano na rzucie kwadratu z pozostawieniem (uwolnieniem) terenu w centrum działki tworząc wewnętrzny dziedziniec. Przestrzeń dziedzińca stanowi półprywatne patio dedykowane dla najemców akceleratora pozwalające na kontemplowanie ogrodu „leśnego” utrzymanego w stylu naturalistycznym. Na dziedzińcu zaprojektowano chodnik w formie symbolicznej wstęgi, w kolorze błękitnym, nawiązującej do delty Wisły i Sanu. Element ten wykonany z nawierzchni poliuretanowej stanowi jednocześnie główny akcent kompozycyjny oraz element o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.

Akcelerator przemysłowy będzie budynkiem 4-kondygnacyjnym, z kondygnacją techniczną ażurową z profili stalowych w formie żaluzji, niepodpiwniczonym. Wejście główne budynku prowadzi do holu gdzie zaprojektowano recepcję, strefę wypoczynku, zaplecze sanitarne. Wyjątkowy aspekt wizualny stanowią zielone ściany z gęsto nasadzoną roślinnością.

Wprowadzono wiele udogodnień dla użytkowników obiektu oraz rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych m.in.: instalacja fotowoltaiczna na dachu obiektu o minimalnej mocy 100 kW, zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności ok. 174 m sześciennych na gromadzenie wód opadowych z możliwością wykorzystania zgromadzonej wody do podlewania zieleni; stacje ładowania samochodów elektrycznych; bliskość komunikacji miejskiej; 54 stanowiska postojowe dla samochodów osobowych; miejsce do przechowywania rowerów; wszystkie pomieszczenia wentylowane mechaniczne z odzyskiem ciepła oraz klimatyzowane; wyposażenie sanitarne i urządzenia zapewniające oszczędność wody; nowoczesne systemy i inteligentne rozwiązania m.in. w zakresie zarządzania obiektem.