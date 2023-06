13 czerwca swoje setne urodziny obchodziła pani Zofia Lichwiarz – mieszkanka Niska. Wizytę Jubilatce złożyli burmistrz Waldemar Ślusarczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Folta oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, pani Lucyna Drąg.

Burmistrz w imieniu własnym oraz całej społeczności Gminy i Miasta Nisko złożył najserdeczniejsze życzenia oraz wręczył list gratulacyjny, kwiaty i słodycze. To wyjątkowa i piękna uroczystość, która nie zdarza się często. Jubilatka z wielkim wzruszeniem przeżywała ten dzień.

Pani Zofia, pomimo swojego zacnego wieku cieszy się dobrą formą i doskonałą pamięcią. Recepty na długowieczność nie podaje, ale w domu, w którym mieszka daje się odczuć przyjazną atmosferę, miłość, wzajemny szacunek i bardzo dobrą opiekę. To stąd bierze się radość życia oraz życzliwość dla ludzi.

W życzeniach skierowanych do Jubilatki burmistrz podkreślił, że 100 lat to piękny wiek, nacechowany szczególną wartością, którą tworzyły lata doświadczeń, naznaczone blaskami i cieniami codziennego życia. To przeogromna skarbnica prawdy, źródło nadziei z której korzystały, czerpiąc wiedzę i dojrzałość, najdroższe jej osoby.

Pani Zofia z wielkim wzruszeniem dziękowała za odwiedziny i życzenia.