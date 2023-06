Od 16 do 18 czerwca na obiektach Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej rozegrany zostanie turniej siatkówki plażowej. To pierwsze takie wydarzenie w historii miasta. 14. czerwca odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca trzy dni siatkarskich emocji. Udział w niej wziął m.in. Stanisław Sobieraj, przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli.

– Jest mi niezmiernie miło, że w Stalowej Woli na terenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej odbędzie się turniej piłki plażowej na wysokim poziomie. Jako władze cieszymy się bardzo, że jesteśmy gospodarzem zawodów. Chciałbym podziękować organizatorom, że będziemy mogli jako mieszkańcy, jako kibice cieszyć się takim wysokim poziomem i gwiazd i tego turnieju. Również chciałbym wszystkich mieszkańców Stalowej Woli, miłośników siatkówki zaprosić 16, 17 i 18 czerwca, kiedy Stalowa Wola stanie się centrum siatkówki plażowej, do kibicowania – mówił Sobieraj.

Obecna na konferencji wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Stalowej Woli Agata Krzek dodała:

– Jako wiceprzewodnicząca rady i przedstawicielka kobiet w mieście jestem dumna, że nasze miasto zostało zauważone i ten turniej możemy tutaj zorganizować. Myślę, że to będzie wspaniałe, sporotwe przeżycie. Stalowa Wola sportem stoi. Zawsze była silnym “zawodnikiem”. Natomiast jeśli chodzi o kibicowanie też jestem fanką siatkówki, również plażowej. Myśle, że dla naszego całego społeczeństwa będzie to wspaniałe sportowe wydarzenie i życzę zawodnikom powodzenia.

Sponsorem tytularnym rozgrywek jest PKO Bank Polski. Ewa Kozak, dyrektor Oddziału 1 PKO Banku Polskiego w Stalowej Woli zaznaczyła, że instytucja wspiera sport. Nie tylko siatkówkę plażową, ale też biegi, biegi charytatywne i piłkę nożną po to by promować zdrowy styl życia. Piaszczyste boiska ulokowane zostały na terenie PCPN.

– Emocje jeszcze nie opadły po sobocie kiedy nasza drużyna piłkarska wywalczyła upragniony awans do II ligi i teraz możemy ogłosić kolejne wydarzenie, w którym boisko piłkarskie, stadion piłkarski zmienia się w boiska do siatkówki plażowej. Teraz tylko możemy trzymać kciuki za pogodę, żeby to wszystko się udało. Z tego miejsca chcę podziękować organizatorom, sponsorom, wszystkim osobom, które przyczyniły się do stworzenia tak ciekawego eventu i to pokazuje, że u nas nie tylko możemy grać w piłkę, ale też uprawiać inne dyscypliny i organizować różnego rodzaju wydarzenia, że jesteśmy gotowi – mówił Mateusz Nowak dyrektor PCPN w Stalowej Woli i gospodarz turnieju.

Na konferencji obecny był też Dominik Witczak, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sportu, które organizuje zmagania.

– Zgłosiło się 57 par, nie tylko z Polski. Wystapią zespoły z Czech, kobiet i mężczyzn. Będzie zespół męski z Litwy, Ukrainy. Mamy zgłoszone wszystkie zespoły z czołówki polskiej siatkówki plażowej. Zaplecze kadry młodzieżowej też się zjawi. Myślę, że dla kibiców to będzie bardzo duża gratka żeby obejrzeć siatkówkę plażową w Polsce na najwyższym poziomie. Zadbaliśmy też tutaj nie tylko o to, żeby kibice mieli coś dla siebie. Będą gwiazdy siatkówki plażowej i halowej zaangażowane w zajęcia dla dzieci, które będą się rozgrywały każdego dnia. Będzie też wiele gier i zabaw. Serdecznie zapraszamy całe rodziny bo chodzi nam o to by przy promocji zdrowego trybu życia, sportu i siatkówki plażowej promować aktywne, rodzinne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Udział w wydarzeniu zapowiedzieli Paweł Zagumny i Rafał Buszek. Organizatorzy czekają na potwierdzenie obecności zawodników z Asseco Resovii. Eliminacje rozpoczną się w piątek o godzinie 10. Będą to eliminacje do turnieju kobiet i mężczyzn.

– Będą grały zespoły na trzech boiskach. Eliminacje planujemy zakończyć koło godziny 17, 18. Turniej główny zaczynamy od soboty – dodaje Dominik Witczak.

Dopingu potrzebować będzie żeńska para z Aleksandrą Bazan ze Stalowej Woli w składzie. Panie przystępują do turnieju z dziką kartą. W niedzielę gra na dwóch boiskach. To już będzie gra o wejście do półfinałów, mecze o brązowy i złoty medal. O 15 jest zaplanowany mecz gwiazd. Po nim rozegrane zostaną finały. O 16 finał kobiet, a o 17 mężczyzn. W okolicach 18 zaplanowano ceremonię dekoracji i zakończenia turnieju. O przed turniejowych nastrojach opowiedział siatkarz Karol Szczepanik:

– Przede wszystkim należy pogratulować organizatorom bo przez 20 lat jak gram w siatkówkę, jeszcze nie było turnieju na takim poziomie na Podkarpaciu. Stalowa Wola otwiera pewną furtkę i miejmy nadzieję, że będzie to już cykl.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Plan turnieju:

Piątek 16.06.2023

9:00-18:00 eliminacje do turnieju głównego ORLEN Beach Volley Tour PKO Stalowa Wola

Sobota 17.06.2023

9:00-19:00 turniej główny ORLEN Beach Volley Tour PKO Stalowa Wola

Niedziela 18.06.2023

9:00-17:00 turniej główny i mecze medalowe ORLEN Beach Volley Tour PKO Stalowa Wola