Na terenie gminy Jeżowe, policjanci ruchu drogowego niżańskiej komendy zatrzymali do kontroli kierującego ciągnikiem rolniczym, który poruszał się drogą wojewódzką. Do ciągnika przyczepiony był wóz wypełniony drewnem, na którym siedzieli pasażerowie. Podczas kontroli okazało się, że 69-letni kierowca ciągnika nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem. Ponadto ciągnik nie miał aktualnych badań technicznych.

69-letni mieszkaniec powiatu niżańskiego został pouczony za niedopełnienie obowiązku dokonania badań technicznych pojazdu w terminie. Mężczyzna odpowie m.in. za kierowanie pojazdem pomimo braku uprawnień. Pasażerowie sami udali się bezpiecznie w dalszą drogę.

Fot. KPP Nisko