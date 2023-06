To tytuł pikniku charytatywnego, który w najbliższą środę, 14 czerwca, odbędzie się w Stalowej Woli w Zespole Szkół nr1. Podczas wydarzenia zbierane będą pieniądze na leczenie nauczyciela tej szkoły, Bartłomieja Belcarza, u którego na początku roku zdiagnozowano wielopostaciowego glejaka mózgu.

Bartłomiej Belcarz to nie tylko nauczyciel, to mąż, tata, dziadek, przyjaciel i wielki pasjonat historii lotnictwa, autor wielu książek o tej tematyce. To również pomysłodawca i współorganizator od lat imprezy Sikorski Model Show.

Szansą na życie dla tego lubianego przez młodzież nauczyciela i cenionego człowieka jest kosztowna nierefundowana w Polsce terapia urządzeniem TTFields, które pozwala na skuteczne zatrzymanie rozwoju komórek rakowych. Miesięczny koszt takiego leczenia to 21 000 euro + VAT. Potrzeba więć 636 tysięcy złotych.

Liczy się więc każda złotówka i czas. Dlatego uczniowie wraz z nauczycielami organizują imprezę „SIKORSKI CHARYTATYWNIE. RAZEM DLA BARTKA”. Piknik rozpocznie się o godzinie 9. Organizatorzy zapraszają do szkoły przy Hutniczej wszystkich, którzy chcieliby pomóc. A w ramach pikniku odbędzie się wspólne grillowanie, maraton zumby i wiele innych atrakcji, bo organizatorzy zadbali o niespodzianki.

Natomiast ci, którym nie uda się dotrzeć na piknik, mogą dokonać wpłat na stronie www.zostananiolem.pl pod hasłem “Walczymy o Bartka”.