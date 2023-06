W dniu 6 czerwca 2023 r. o godzinie 12. w Zespole Szkół w Jeżowem odbył się pokaz mody „Inny wymiar rzeczywistości”. Oryginalność i wyjątkowość pokazu zawdzięczamy pięknym kreacjom Sióstr Kovalowych: pani Eweline i Justynie. Tworzą one znaną i cenioną markę odzieżową dla kobiet „Kovalowe”, która słynie z nietypowych, nowoczesnych kreacji, prezentowanych na wielu pokazach mody w Polsce i za granicą.

To wyjątkowe wydarzenie miało miejsce dzięki nawiązaniu współpracy z projektantkami przez panią Jolantę Kyc, nauczycielkę praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół w Jeżowem – w specjalności fryzjerskiej. Była ona koordynatorką i pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia, która wyszła z propozycją zorganizowania pokazu mody, wzbogaconego występami artystycznymi zdolnej młodzieży. Ten wyjątkowy pokaz mody służył promowaniu rynku lokalnego oraz pokazaniu wyjątkowych ludzi z pasją, którzy rozwijają swoje talenty i dzięki determinacji potrafią osiągnąć sukces.

Pokaz pozwolił na prezentację zdolności i fantazji w zakresie kreacji mody, stylistyki, aby zainspirować wszystkich do odważnych zmian. Makijaże oraz fryzury, które zostały zaprezentowane, mogą stać się doskonałą inspiracją do dalszej współpracy, kolejnych odważnych projektów. Przygotowaniem fryzur zajęły się Magdalena, Patrycja oraz Wiktoria – uczennice technikum usług fryzjerskich. Pracowały one pod fachową pieczą pani Jolanty oraz makijażystek Katarzyny Kuryś i Iwony Kowal.

Stylizacje, które liczni widzowie mogli zobaczyć, były prezentowane przez 9 modelek: Sandrę, Oliwię, Zosię, Gabrielę S., Gabrielę G., Patrycję, Katię, Aleksandrę i Dagmarę z Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Nad całą oprawą muzyczną czuwał DJ Grzegorz Rogala, zaś piękne przygotowanie sali, dekoracja, która podkreślała wyjątkowość pokazu, to zasługa pani Iwony Indyckiej. Niezapomniane chwile, których z pewnością nie brakowało, zatrzymali w fotograficznych kadrach państwo Anna i Zbigniew (AZ) Bednarz. Nad wszystkim czuwała i wspaniale prowadziła pokaz pani Anna Szubert z rzeszowskiej MBA.

Wyjątkowe występy młodych zdolnych artystów sprawiły, że owo królestwo mody otworzyło się na nowe muzyczno-taneczne wrażenia estetyczne. Zapewnił je zespół taneczny mażoretek „Fortis”, który działa przy Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem i zdobywa ogólnopolskie laury – co jest możliwe dzięki wspaniałej instruktorce Iwonie Zagule. Kolejną miejscową „perełką” jest 9-letnia Kamila Janiec, która urzekła widownię zgromadzoną na sali gimnastycznej jeżowskiego Zespołu Szkół, wkrótce zaś zapewne uczyni to z telewidzami, śledzącymi zmagania młodych wokalistów programu The Voice Kids, do którego się zakwalifikowała. Także duet młodziutkich akordeonistów, Bartłomiej i Paweł, z Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jeżowem, te wrażenia niewątpliwie zapewnił.

„Inny wymiar rzeczywistości” to wydarzenie, które na długo zostanie w pamięci jego licznych uczestników. Jednak nie muszą oni liczyć jedynie na swoją pamięć i wrażenia, które odnieśli na żywo, w czasie jego trwania. Poza rejestracją fotograficzną ten niecodzienny pokaz został uwieczniony także na obrazie filmowym – za sprawą Michała Szewca.

Marzenia są po to, by je spełniać – jak widać nie ma rzeczy niemożliwych i nasz wspólny, wyjątkowy pokaz miał swój finał. Dzięki Wam mogłam stworzyć tak wyjątkowy pokaz mody. Dziękuję wszystkim partnerom, którzy brali w nim udział i pomogli mi w zrealizowaniu tego pomysłu – powiedziała koordynatorka Jolanta Kyc. Entuzjastyczna reakcja widzów, w tym niżańskiego starosty Roberta Bednarza, dyrektora Zespołu Szkół w Jeżowem – Stanisława Haducha, a także młodych twórców, laureatów XII Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej, oraz ich opiekunów i jurorów konkursu, świadczyła o tym, że było to ze wszech miar udane przedsięwzięcie.