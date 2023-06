KLASA A, GRUPA I. Po dwóch latach do ligi okręgowej wrócił Jeziorak Chwałowice. Jedenastka trenera Artura Chyły „zaklepała” sobie awans, wygrywając w ostatniej kolejce z Wichrami Rzeczyca Długa.

Pod koniec pierwszej połowy gospodarze objęli prowadzenie po uderzeniu Karola Skwary, a za chwilę brutalnie został zaatakowany łokciem jego kolega z drużyny, Rafał Suszek i po przerwie nie pojawił się już na placu gry.

– Sędzia nie panował nad tym, co dzieje się na boisku, ale to dłuższy temat, szkoda czasu… Rafał chciał kontynuować grę, mówił, że wszystko jest w porządku, ale ja byłem innego zdania. Wezwaliśmy karetkę pogotowia i pojechał na badania do szpitala. Okazało się, że ma złamany nos – mówi trener Artur Chyła.

W drugiej połowie Grzegorz Woźniak zrobił przebywającemu w szpitalu koledze prezent, strzelił drugiego gola i po ostatnim gwizdku arbitra, ekipa Jezioraka mogła rozpocząć świętowanie awansu.

Trwa walka o drugie miejsce premiowane grą w barażach o ligę okręgową. Szansę na to mają trzy drużyny: KS Trenera Łukasza Kościelskiego, Bukowa Jastkowice i Wisan Skopanie (wszystkie mają 51 pkt). W dzień Bożego Ciała KSTŁK Stalowa Wola pokonał w zaległym meczu San we Wrzawach 5:2 (Mikołaj Partyka 2, Piotr Leszczyński, Mikołaj Studnicki, Dawid Pawlik – Szymon Fietko, Tomasz Broda), a w niedzielę przywiózł komplet punktów z Grębowa, wygrywając ze Słowianinem 4:3. Jedną z bramek zdobył debiutujący w zespole ze Stalowej Woli Nigeryjczyk Daniel Kelechi. Pozostałe gole strzelali: Mikołaj Partyka 2 i Jan Skrzypek, dla pokonanych Arkadiusz Łukasik i Marian Mayshanok. Bukowa wygrała z Łęgiem Kopcie 3:2 (Wojciech Dziura 2, Paweł Kaczmarczyk – Bartłomiej Kopeć, Paweł Syska), a Wisan pokonał w domu spadkowicza, Koniczynkę Ocice 2:1 (Bartłomiej Furdyna, Mikołaj Leśniak – Seifeddine Sleimi).

W kolejce kończącej sezon 2022/23 Wisan zmierzy się z KSTŁK (mecz odbędzie się w Grębowie), a Bukowa pojedzie na spotkanie z Koniczynką. Lider z Chwałowic zakończy rozgrywki w Jadachach. Wszystkie mecze 26. kolejki rozpoczną się w niedzielę, 18 czerwca o godzinie 17.

