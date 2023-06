Tegoroczna edycja Podkarpackiego Rajdu Rowerowego odbyła się 4 czerwca. Rowerzyści mieli do przejechania trasę o długości 70 km.

Przygotowana przez organizatorów trasa miała następujący przebieg: Stalowa Wola – Kotowa Wola – Zbydniów – Berdechów – Radomyśl nad Sanem – Nowiny – Czekaj Pniowski – Dąbrówka Pniowska – Czekaj Pniowski – Nowiny – Radomyśl nad Sanem – Berdechów – Zbydniów – Kotowa Wola – Stalowa Wola. Pierwsza część rajdu wiodła więc po terenie gminy Zaleszany, która była celem podróży ubiegłorocznej edycji imprezy. W tym roku cykliści zatrzymali się tu z peletonem tylko na przystanek przy starorzeczu Sanu „Wysoki Wał” w Zbydniowie.

Następnie rowerzyści udali się w kierunku Radomyśla, gdzie przekroczyli most i wzdłuż Sanu dojechali do Dąbrówki Pniowskiej. Tu najpierw zatrzymali się przy ujściu Sanu do Wisły, a następnie wzięli udział w pikniku zorganizowanym na terenie Domu Ludowego w Dąbrówce Pniowskiej. Na rowerzystów czekała tu nie tylko chwila wytchnienia, ale i przepyszny poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki Pniowskiej, a także dużo dobrej zabawy w postaci konkursów z nagrodami.

Po odpoczynku, kolumna eskortowana przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli, strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli oraz członków stalowowolskiego Klubu Kolarskiego „Sokół” ruszyła w drogę powrotną – do Stalowej Woli. Na miejscu, pod budynkiem Starostwa Powiatowego, na wszystkich uczestników rajdu czekały pamiątkowe medale.