„WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM” – m.in. pod transparentem z takim napisem szła w niedzielnej manifestacji Warszawie grupa mieszkańców Stalowej Woli i powiatu. – Te radosne, pełne nadziei tłumy, to było coś niesamowitego. Nie było szans, by dojść do Placu Zamkowego, ja musiałem się zatrzymać w okolicach ronda de Gaulle’a – opowiada „Sztafecie” radny Stalowej Woli Dariusz Przytuła.