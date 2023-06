Podkarpacki Konkurs Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają” wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem i powodzeniem. Do jego 12. edycji, której finałowa gala odbyła się 6 czerwca w auli Zespołu Szkół w Jeżowem, zgłosiło się 87. uczestników: 55. w kategorii prozy i 32. w kategorii poezji.

Jury konkursowemu przewodniczyła Małgorzata Żurecka – prezes rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, a w jego skład wchodzili ponadto: Marta Gdula-Żukowicz, była prezes Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli, polonistka Zespołu Szkół w Jeżowem – Irena Czyżowska Smusz, organizator Konkursu – twórca i były nauczyciel szkoły Ryszard Mścisz. Patronowali Konkursowi: Starosta Niżański Robert Bednarz (Starostwo Powiatowe w Nisku sfinansowało zakup nagród), rzeszowski Oddział Związku Literatów Polskich, ogólnopolski kwartalnik literacko-artystyczny „Fraza” w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli, którego obecna prezes Elżbieta Ferlejko przyjechała na galę finałową.

Można powiedzieć, że kategorię poezji zdominowali (nie po raz pierwszy) szkolni twórcy ze Stalowej Woli. Pierwsza nagroda ex aequo przypadła Annie Adamczyk (PSP nr 9) oraz Antoninie Mrowiec (PSP nr 12), nagroda druga Nikoli Mozgawie (PSP nr 12), zaś dwie równorzędne nagrody trzecie Wiktorii Wotszel (PSP nr 12) i Andrzejowi Dechnikowi (PSP w Krzeszowie Górnym). W kategorii prozy laureaci pochodzili już z różnych miejscowości i szkół. Zwycięzcy to Marcelina Kurlej z PSP w Woli Zarczyckiej oraz Hanna Kołodziejczyk z PSP nr 3 w Stalowej Woli. Dwa równorzędne miejsca drugie przypadły Julii Pierścionek z PSP w Harasiukach i Antoninie Mrowiec z PSP nr 12 w Stalowej Woli. Nagrody trzecie natomiast otrzymali uczniowie z gminy Jeżowe: Aleksandra Wyka (PSP w Starym Narcie) i Sylwia Bujak (PSP w Jeżowem Centrum).

Wyjątkowy sukces osiągnęła Natalia Wójcik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ulanowie. Podopieczna polonistki Małgorzaty Gil zdobyła bowiem trzy nagrody: wyróżnienie w kategorii poezji, prozy oraz Nagrodę Specjalną Organizatora Konkursu – Ryszarda Mścisza. Po dwie nagrody konkursowe zdobyły także inne laureatki nagród specjalnych: Gabriela Wcisło (Zespół Szkół im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie) oraz Zofia Florek z ZSP nr 4 w Krapkowicach, które również uhonorował swoją nagrodą organizator konkursu. Taki sukces osiągnęła ponadto Julianna Zarzycka z PSP w Zgłobniu, zdobywczyni Nagrody Specjalnej Przewodniczącej Jury – Małgorzaty Żureckiej.

Zofia Florek to laureatka spoza Podkarpacia – z województwa opolskiego. Tato umożliwił jej prawdziwą konkursową eskapadę, bowiem można powiedzieć, że dotarła z Krapkowic via Warszawa (była tam w dniu konkursu na wycieczce). Tegoroczna edycja Konkursu była zresztą wyjątkowa także z tego względu, że brali w niej udział uczestnicy z 5. województw: podkarpackiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Poza Zofią Florek laureatkami (wyróżnień) zostały także Izabela Kołkowska z Krakowa (SP nr 33) oraz Zofia Bańko z województwa pomorskiego (SP nr 1 w Luzinie).

Wielką wszechstronnością, zdobywając laury zarówno w kategorii poezji, jak i prozy, wykazały się także Antonina Mrowiec i Nikola Mozgawa (PSP nr 12 w Stalowej Woli) oraz Karolina Osinko (Zespół Szkół im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie). Spora liczba nagród głównych i konkursowych wyróżnień wiązała się z wysokim poziomem literackim uczniowskich tekstów, ich dojrzałością i umiejętnością tworzenia prozatorskich fabuł oraz lirycznych ujęć rzeczywistości i uczuć.

Dyplomami i nagrodami książkowymi zostali także nagrodzeni opiekunowie laureatów, z których zapewne szczególne powody do radości miały mgr Joanna Markowska z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, mgr Ewa Wąsik ze SP nr 3 w Stalowej Woli, mgr Mirosława Pikula ze SP nr 12 w Stalowej Woli czy Małgorzata Wyka z PSP w Starym Narcie, które miały kilka nagrodzonych podopiecznych.

Wybrane teksty zostały zaprezentowane przez uczniów Zespołu Szkół w Jeżowem: Jakuba Guza, Marynę Nienajadło, Klarę Krawiec, Konrada Bednarza, Kingę Borek, Martynę Watras i Wiktorię Kozarę, którzy zostali przygotowani przez polonistkę Annę Tomakę. Jeden tekst przeczytał także Ryszard Mścisz, natomiast Wiktoria Kozara zaprezentowała swoje umiejętności wokalne, wykonując piosenkę Anny Marii Jopek „Ale jestem”. Artystyczną niespodzianką był występ 9-letniej Kamili Janiec, uczennicy PSP w Jacie. To nie tylko laureatka wielu konkursów, także rangi ogólnopolskiej, ale i uczestniczka kolejnej edycji The Voice Kids, do której się zakwalifikowała. Największą atrakcją artystyczną, połączoną z Konkursem, był pokaz mody „Inny wymiar rzeczywistości”, którego koordynatorką była nauczycielka klas fryzjerskich Zespołu Szkół w Jeżowem – Jolanta Kyc. Bohaterkami pokazu były siostry Kovalowe, które pochodzą z Jaty, działają w Jeżowem, ale zyskały sławę ogólnopolską jako najlepsze projektantki mody, które m. in. ubierają takich artystów jak Michał Szpak czy Natalia Kukulska. Pokazowi zresztą towarzyszyło wiele innych atrakcji, między innymi ponowny występ Kamili Janiec i zdobywających ogólnopolskie laury mażoretek z Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem.

Konkurs zaszczycił swoją obecnością niżański starosta Robert Bednarz, który wypowiedział sporo ciepłych słów o Konkursie, Zespole Szkół w Jeżowem oraz wobec zebranych na sali laureatów, opiekunów. Podkreślił rolę organizatora Konkursu – Ryszarda Mścisza, dyrektora Zespołu Szkół w Jeżowem – Stanisława Haducha, jego jurorów. Uczestnicy zmagań konkursowych mogli także wysłuchać uwag warsztatowych Ryszarda Mścisza (i zabrać wydrukowany pełny tekst z nimi), zrobić sobie zdjęcia, skorzystać z poczęstunku i wymienić się uwagami w kuluarowych rozmowach. Wspaniały pokaz mody, będący konkursową atrakcją, odbył się już po wręczeniu nagród, na sali gimnastycznej, która dawała możliwości zorganizowania go z rozmachem i na wysokim poziomie.

Dwunasta edycja Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają” stała się świętem szkolnych twórców, pozwoliła poznać wiele młodych talentów twórczych, ze szkół, które od lat biorą w nim udział i wielu nowych, także z innych województw. Została wzbogacona o wiele wyjątkowych prezentacji artystycznych, co sprawiło, że jego uczestników ucieszyły nie tylko konkursowe sukcesy i nagrody.