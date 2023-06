Miał być szampan i feta, a jest smutek i zgrzytanie zębów… Do Nowej Sarzyny wybrało się sporo kibiców Sokoła Kamień, żeby oglądać zwycięstwo swojej drużyny i świętować awans do 4 ligi, ale spotkało ich ogromne rozczarowanie.

„Sokołek” zaledwie zremisował z outsiderem tabeli, a niewiele brakowało, żeby wracał do domu z pustymi rękami. W ostatniej akcji meczu gospodarze wyprowadzili szybką kontrę i pewnie, gdyby nie kępka trawy wystająca z murawy, to piłka wpadłaby do bramki.

Wygrała za to druga „Stalówka”, która rozgromiła Juniora w Zakrzowie 7:0. Hat-tricka zaliczył Fedejko.

W najbliższą niedzielę (11 czerwca, godz. 17) Stal zmierzy się z Sokołem Kamień i jeżeli wygra ten mecz, to przed ostatnią kolejką będzie traciła do lidera tylko trzy punkty. W ostatniej serii Stal jedzie do Nowej Sarzyny, a Sokół podejmie Pogoń. Może dojść do sytuacji, że Sokół i Stal będą mieć na koniec sezonu identyczną ilość punktów. Gdyby do tego doszło do 4 ligi awansuje Stal II Stalowa Wola.

Ciekawie jest także na dole tabeli. Po trzy punkty dopisały w dzień Bożego Ciała piłkarze drużyn walczących między sobą o utrzymanie: San, Olimpia i KS Jarocin.

Pozostałe wyniki 28. kolejki:

Zdziary – Stal ND 0:2 (0:1), Nowak (7), Kabaciński (48), Transdźwig – Łowisko 3:1 (1:1), Franus (10), Stąporski (48), Kabata (71) – Kret (6 – samob.), Unia – Sokół 1:1 (0:1), Karwacki (60) – Łuczak (12), San – Pogoń 3:2 (1:2), J.Siek (40, 52), Bąk (28) – Kruk (9), Flis (42), Tanew – Olimpia 1:3 (1:1), Kuczera (35) – Urbanik (18, 73), Tofil (84) , Stal G. – Azalia 0:3 (0:2), Bieniasz (31, 71), Sypek (38), Junior – Stal II 0:7 (0:4), Fedejko (31, 49, 70), Omuru (21, 42), Hudzik (41), Grasza (60), Jarocin – Siarka II 2:0 (1:0), Szpyra (17), Pławiak (51).

Tabela za www.regiowyniki.pl

29. kolejka, 10 czerwca: Łowisko – Zdziary (11), Stal ND – Tanew (17), Pogoń – Junior (11), 11 czerwca: Siarka II – Stal G. (11), Olimpia – Jarocin (14), Transdźwig – Unia, Stal II – Sokół (17), Azalia – San (wszystkie o 17).