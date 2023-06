W niedzielę, 11 czerwca, ulicami Stalowej Woli przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Dzieci przyszłością Polski”.

Marsz jest manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku dla życia ludzkiego oraz troski o rozwój relacji rodzinnych opartych na miłości i wzajemnej odpowiedzialności. Rozpocznie się mszą św. w kościele św. Floriana o godz. 12.30. Następnie o godz. 13.45 wyruszy do parafii Matki Bożej Szkaplerznej, gdzie odbędzie się piknik rodzinny z wieloma atrakcjami. Organizatorzy zachęcają, aby dołączyć się do tego marszu i wyrazić swoje poparcie dla tych ważnych wartości.

(it)