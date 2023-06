19 maja w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko wybrany został wykonawca pierwszego etapu budowy Centrum Edukacji Multimedialnej w Podwolinie. Była to firma z Rzeszowa, która przedstawiła ofertę na kwotę 11,5 mln złotych. Okazało się jednak, że przetarg trzeba unieważnić, ponieważ firma nie dopełniła wszystkich formalności.

– Przy rozstrzygnięciu przetargu na Centrum Multimedialne wydawało się nam, że wszystko jest, lecz jeden z oferentów zarzucił nam, że nie był wpisany kierownik budowy. To jest małe niedopatrzenie i na etapie wezwania, uzupełnienia dokumentów możemy to zrobi. Jednak poszło odwołanie do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej) i w związku z tym musimy unieważnić rozstrzygnięcie przetargu. Chcemy rozstrzygnąć ten przetarg po uzupełnieniu brakujących dokumentów – informuje burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk.

W tej sytuacji firma wycofała odwołanie z KIO. Burmistrz liczy więc, że wybór ponownie padnie na firmę z Rzeszowa, która zaproponowała najniższą cenę. Inwestycja i tak jest droższa niż pierwotnie zakładano, dlatego zdecydowano się na budowę Centrum Edukacji Multimedialnej w trzech etapach.

– Pierwszy etap to wybudowanie Centrum Edukacji Multimedialnej w stanie surowym, drugi etap to wykonanie wystawy multimedialnej, a trzeci wykończenie całego budynku ze wszystkimi zaplanowanymi pomieszczeniami i oddanie pod klucz – mówi Ślusarczyk.

Przypominamy, że w ramach zadania ma powstać nowoczesny budynek piętrowy o powierzchni zabudowy 1243 m kw. W jego wnętrzu mają znaleźć się między innymi laboratoria i sale wystawiennicze. Całość inwestycji to około 17 mln złotych.