Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola szykuje w najbliższą sobotę (10 czerwca) piłkarską ucztę w ramach obchodów 85-lecia klubu i… awansu „Stalówki” do 2 ligi!.

Już o godzinie 8 na obiektach Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej rozpocznie się turniej dla dzieci pod patronatem prezydenta Stalowej Woli, Lucjusza Nadbereżnego. Po jego zakończeniu organizatorzy zapraszają na piknik rodzinny. Na maluchów czekać będzie wata cukrowa, popcorn, balony i dmuchany zamek ze zjeżdżalniami oraz charakteryzatorki z facepaintingu (malowanie twarzy) i inne atrakcje.

Dorośli także nie będą się nudzić. Dla tych, którym brakuje czasu na to, żeby wpaść na zakupy do Decathlonu, będą mogli odwiedzić strefę sportową tej marki.

Organizatorzy zapraszają również do wzięcia udziału w loterii w nagrodami. Główne to dwa podwójne bilety i przejazd na mecz Polska – Wyspy Owcze, który odbędzie się 7 września w Warszawie na stadionie PGE Narodowym oraz dwa vouchery na komplet felg, ufundowany przez Superior Industries Production Poland Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

To nie wszystko. Fani sportów walki będą mogli spotkać się i uczestniczyć w seminarium prowadzonym przez Tomasza Sararę – wielokrotnego mistrza Polski w kickboxingu, zwycięzcę bokserskiego turnieju Bigger’s Better z 2013 roku, mistrza świata World Kickboxing Network w wadze superciężkiej. Ponadto będzie można sprawdzić swoją moc w wyciskaniu sztangi leżąc oraz w przeciąganiu liny i podciąganiu się na drążku.

O godzinie 14 rozpocznie się mecz piłki nożnej Zielono kontra Czarni, w którym byli piłkarze „Stalówki” zmierzą się z drużyną złożoną z Kibiców. Selekcjonerzy obydwu drużyn, Marek Kusiak (Zieloni) oraz Wojciech Duma (Czarni) trzymają w tajemnicy składy, które wybiegną na murawę.

W składzie Czarnych wystąpią nie tylko Kibice Stali Stalowa Wola, ale także zaprzyjaźnionych klubów, a więc: Stali Rzeszów, GKS-u Jastrzębie, Polonii Przemyśl, Karpat Krosno, Łady Biłgoraj, Stali Gorzyce, a także Interu Mediolan i Dynama Brześć. Przez cały czas trwania pikniku serwowana będzie darmowa grochówka!

Ostatnim akordem sobotniego eventu będzie mecz przedostatniej kolejki 3 ligi Stal Stalowa Wola – Wisła Sandomierz, który rozpocznie się o godzinie 19.38. Po nim będzie świętowanie do białego rana…