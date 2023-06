8 czerwca, w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Dębowej w Stalowej Woli doszło do eksplozji. Dwie osoby zostały poważnie ranne.

– Po dojeździe i rozpoznaniu sytuacji na miejscu zastano dwie poszkodowane osoby na wskutek wybuchu agregatu do pianki poliuretanowej w znajdującym się obok garażu. Jak się okazało, dzień wcześniej pomieszczenie było uszczelniane, a do wybuchu doprowadziły nagromadzone w nim gazy – relacjonują stalowowolscy strażacy.

Poszkodowani to mężczyźni wielu 45 i 60 lat. Doznali poparzeń około 95 procent ciała. Zespół Ratownictwa Medycznego podjął decyzję o wezwaniu śmigłowców LPR, by jak najszybciej przetransportować rannych do szpitala.

– Ostatecznie przez załogę LPR zabrany został jeden z pacjentów, którego przetransportowano do centrum oparzeń w szpitalu specjalistycznym w Łęcznej, natomiast drugiego pacjenta zabrano do szpitala powiatowego w Stalowej Woli – dodają strażacy.

W akcji ratunkowej udział wzięły 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej wraz z dwoma Zespołami Ratownictwa Medycznego i policją.

Fot. Stalowa Wola 112- Ratownictwo Powiatu Stalowowolskiego