Masz w sobie coś z wojownika? Lubisz brzmienie bębnów? Zjaw się w Magicznych Ogrodach w długi weekend (8- 11 czerwca). Krasnoludy zaproszą Cię do wspólnego świętowania i nauki nowych, ciekawych umiejętności. A finał imprezy? Wystrzałowy!

Waleczne Krasnoludy da się rozpoznać z daleka! Chętnie popisują się swoimi umiejętnościami i dają innym inspirację do działania! Poznaj je i rozwijaj swoje uzdolnienia. W Boże Ciało zaproszą Cię do wspólnego muzykowania… Odgłosy bębnów w Magicznych Ogrodach informują o czasie aktywnej rodzinnej zabawy! Krasnoludy zobowiązały się do hucznych obchodów swojego święta. Zapewniamy, że zabawa w długi weekend będzie przednia!

Odkrywaj ogrody zmysłów

Zadbaj o siebie i bliskich! W Magicznych Ogrodach możesz rozluźnić się po całym tygodniu i ukoić zmysły. Rodzinna podróż jest tu czymś więcej niż poszukiwaniem i odhaczaniem atrakcji. Jest pełnym wzruszeń przeżyciem. W tym parku bodźce są starannie dobrane, aby dawać Wam odpowiednią liczbę doznań.

Zabawa z Krasnoludami pomaga ćwiczyć rytm i słuch. Spacerując po parku usłyszysz szum strumyków i wodospadów, bzyczące owady i kumkające żaby. A Twoje serce ogrzeje Wam widok kaczej rodziny, która rozgościła się w Magicznych Ogrodach i doczekała potomstwa.

Dołącz do pochodu krasnoludzkich bębniarzy

Długi weekend w Magicznych Ogrodach to doskonały pomysł na aktywny rodzinny czas wypełniony zabawą. Wspólny pochód w rytmie bębnów pomoże Ci obudzić w sobie radość dziecka. W Krasnoludzkim Grodzie czeka spektakularny finał!

Swoje umiejętności zaprezentują tajemniczy Smoczy Jeźdźcy. I coś zupełnie specjalnego: poszukiwanie okruchów magii, czyli integracja i cieszenie się chwilą! Wszystkie te zdarzenia będą nauką różnych rzeczy: od grania na bębnach, przez umiejętność fechtunku aż po znajomość honorowego kodeksu Krasnoludów. Zaplanuj wyjątkowe dni!

Turystyczne serce Lubelszczyzny czeka!

Jeśli wolisz relaks niż przesyt, to Magiczne Ogrody są idealnym miejscem dla Ciebie. Tu skorzystasz ze wszystkich atrakcji w swoim tempie. Wszystkie zdarzenia i zabawy zostaną na długo w Twojej pamięci.

