Po dośrodkowaniu Adama Imieli z prawej strony pola karnego, zamykający akcję na dalszym słupku Mariusz Szuszkiewicz, uderzeniem z głowy umieścił piłkę w bramce Sokoła Sieniawa i to trafienie zapewniło „Stalówce” zwycięstwo w finale wojewódzkim Pucharu Polski.

W meczu rozgrywanym na stadionie PCPN w Stalowej Woli dominującą drużyną była Stal, która rozpoczęła to spotkanie podobnie jak mecz ligowy w Sieniawie. Tym jednak razem nie potrafiła znaleźć klucza do szybkiego otworzenia wyniku. Na bramkę Rudolfa uderzali: Iwao, Pioterczak, Imiela, ale bramkarz Sokoła zachował do przerwy czyste konto. To znaczy, raz piłka wylądowała w jego bramce, po dośrodkowaniu Bartłomieja Olszewskiego z rzutu rożnego i „główce” Bartosza Pikuły, lecz sędzia dopatrzył się faulu Piotra Rogali na jednym z piłkarzy Sokoła i gola nie uznał, a obrońcę Stali, któremu nie spodobała się jego decyzja, ukarał żółtą kartką.

Stal rozpoczęła z impetem drugą połowę i w 56. minucie zdobyła bramkę, która jak sie później okazało, zapewniła jej zwycięstwo. Z boku pola karnego wrzucił piłkę Imiela, obrońcy Sokoła nie przypilnowali Szuszkiewicza i „Mario” wpakował piłkę głową do siatki.

Po starcie bramki jedenastka z Sieniawy ruszyła do przodu i kilka razy mocno zakotłowało się w polu karnym Stali, ale Mikołaj Smyłek zachował czyste konto do gwizdka kończącego mecz.

Po meczu prezes Podkarpackiego ZPN – Mieczysław Golba oraz wiceprezes ds. organizacyjnych związku – Józef Ozimek, a także wiceminister sprawiedliwości – Marcin Warchoł oraz prezydent Stalowej Woli – Lucjusz Nadbereżny, wręczyli piłkarzom obydwu drużyn pamiątkowe medale, puchary i nagrody finansowe. Do zwycięskiego zespołu Stali Stalowa Wola trafiło 40 tys. zł, pokonana drużyna otrzymała 10 tys. zł.

Stal wygrywając finał wojewódzki zapewniła sobie udział I rundzie Pucharze Polski na szczeblu centralnym w sezonie 2023/24. Wystąpi w niej 10 zwycięzców rundy wstępnej, 16 zwycięzców finałów wojewódzkich oraz 18 zespołów Ekstraklasy, z wyłączeniem trzech najlepszych drużyn w zakończonym sezonie 2022/23, czyli: Rakowa Częstochowa, Legii Warszawa i Lecha Poznań – te zespoły rozpoczną zmagania pucharowe od II rundy.

STAL STALOWA WOLA – SOKÓŁ SIENIAWA 1-0 (0-0)

1-0 Szuszkiewicz (56)

STAL: Smyłek – Olszewski, Pikuła, Rogala, Ziarko (46 Banach), Pioterczak (46 Wydra), Soszyński, Kołbon (90 Stępniowski), Imiela, Szuszkiewicz (66 Duda), Iwao (81 Wojtak).

SOKÓŁ: Rudolf – Geniec, Skała (65 Oziębło), Ochał, Persak (90 Tłuczek), Wawryszczuk, Twardowski (65 Mazgoła), Sowiński (65 Tarała), Gdowik, Feret, Majka (65 Pikiel).

Sędziował Gerard Gawron (Mielec). Żółte kartki: Rogala, Imiela – Geniec, Mazgoła. Widzów 500.