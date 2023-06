Oddział Neonatologii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wzbogacił się o nowy sprzęt – inkubator transportowy. Oddział Neonatologii ma też nowego ordynatora, którym został lek. Jan Gdula – specjalista pediatrii, specjalista neonatologii.

– W naszym szpitalu chcemy zadbać o wszystkich pacjentów, a ci najmniejsi, którzy nie potrafią sami poprosić o pomoc, są zdani na to co my im zaoferujemy w naszym szpitalu. Chcemy zaopiekować się nimi najlepiej jak potrafimy. Dlatego z inicjatywy naszych neonatologów, pielęgniarek i położnych wpłynęła do mnie prośba o zakup inkubatora transportowego. Nie byłoby tego urządzenia gdyby nie wsparcie miasta Stalowa Wola i Huty Stalowa Wola, którzy wspólnie sfinansowali jego zakup – mówiła Monika Pachacz-Świderska, dyrektor szpitala.

Nowy sprzęt o jaki wzbogacił się Oddział Neonatologii ratuje życie wcześniakom i innym noworodkom, które rodzą się z problemami. Pozwala on przetransportować potrzebującego wsparcia maluszka z bloku porodowego na oddział.

– Dziecko w cięższym stanie wkładane jest do inkubatora. Tu ma odpowiednią temperaturę jakiej potrzebuje i jednocześnie stąd – to jest taki respirator do wentylacji nieinwazyjnej, uzyskuje wsparcie oddechowe. I jedzie już na wsparcie oddechowe stałe w tym urządzeniu. Tutaj są butle gdzie jest sprężone powietrze i tlen. Dziecko jest zabezpieczone w stu procentach, w komfortowych warunkach, z monitorowaniem, ze wszystkim, jedzie do oddziału, gdzie zostaje podłączone do standardowego urządzenia do wsparcia oddechowego. Dajemy tym dzieciom szanse na lepsze życie, bo wiadomo, że każda minuta niedotlenienia to są ginące komórki nerwowe – mówił lek. Jan Gdula, ordynator Neonatologii.

Koszt inkubatora transportowego to ponad 160 tys. zł. Zakup był możliwy dzięki finansowanemu wsparciu ze strony miasta Stalowa Wola (100 tys. zł) i Huty Stalowa Wola.

– Jest mi niezmiernie miło, że jako Przewodniczący Rady, uczestniczę w przekazaniu tego super sprzętu, który ratuje życie małych mieszkańców Stalowej Woli, powiatu, wszystkich dzieci, które potrzebują tej pomocy – mówił Stanisław Sobieraj, przewodniczący RM w Stalowej Woli.

– Huta Stalowa Wola stawia na rozwój, a rozwój to nasi mieszkańcy i tu tak naprawdę powstaje całe życie, tu tworzy się nasze miasto. HSW nie mówi ostatniego zdania, także jeżeli będą takie inicjatywy jak najbardziej będziemy wspierać – mówił Jan Szwedo, prezes zarządu HSW.

W stalowowolskim szpitalu w tym roku na świat przyszło już ponad 300 dzieci.

Cały personel Oddziału Neonatologii w stalowowolskiej lecznicy liczy 25 osób, w tym 7 lekarzy, 16 pielęgniarek i położnych. Oddziałową Neonatologii jest mgr Sylwia Warchoł –specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. Do tego 2 osoby w administracji.