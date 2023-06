Zakup tunera DVB-T2 to konieczność w sytuacji, gdy masz starszy model telewizora, który nie obsługuje nowego standardu nadawania telewizji naziemnej. Taki sprzęt oferuje wielu producentów. Który wybrać?

Na co zwrócić uwagę, kupując dekoder DVB-T2?

Wiele osób, które dawno nie wymieniały telewizora, zainteresowało się w ostatnich miesiącach możliwościami swojego sprzętu. Zmiana standardu nadawania spowodowała popularność dekoderów, dzięki którym można wciąż odbierać telewizję bez konieczności kupowania nowego odbiornika. Koszt zakupu dekodera jest niewielki, a przy okazji można zyskać kilka dodatkowych funkcji. Naprawdę warto skusić się na taką inwestycję, tym bardziej że samo oglądanie telewizji naziemnej nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Co więcej, dekoder nie tylko przetwarza sygnał DVB-T2, ale również umożliwia nagrywanie programów, odtwarzanie plików wideo z innych nośników, a nawet kontrolowanie oglądanych treści (tak zwana kontrola rodzicielska). Jeśli przy tym jest kompaktowy, wygodny w obsłudze i niezawodny, to można powiedzieć, że mamy ideał! Gdzie go szukać?

Przeanalizowaliśmy możliwości dostępnych w sprzedaży dekoderów i opinie na ich temat. Na tej podstawie powstała poniższa lista. Nie kupuj w ciemno! Lepiej skorzystać z tych rekomendacji i mieć dobry sprzęt z dodatkowymi funkcjami.

Jaki dekoder polecamy? Lista najlepiej ocenianych modeli

Skoro już wiadomo, co może być istotne przy wyborze dekodera, warto przyjrzeć się polecanym urządzeniom. Lista obejmuje pięć sprawdzonych dekoderów, cieszących się dobrymi opiniami użytkowników. Zobacz, który będzie dla ciebie najlepszy!

– Dekoder DVB-T2 Blow 4625FHD H.265 – to kompaktowy sprzęt, który może pełnić także funkcję odtwarzacza multimedialnego. Urządzenie jest łatwe w obsłudze – wystarczy pilot lub wybranie odpowiednich przycisków na przednim panelu. Oprócz tego z przodu znajduje się też port USB. Za pomocą dekodera można nagrywać ulubione programy, a także zatrzymywać je w dowolnym momencie albo przewijać.

– Tuner TV Thompson THT82 – dekoder obsługujący do 400 kanałów. Ma funkcję blokady rodzicielskiej, dzięki której można zablokować treści nieodpowiednie dla dzieci. Oprócz tego nagrywa, a także umożliwia zatrzymanie i przewijanie filmów. Można stworzyć cztery listy ulubionych stacji, a także korzystać z timera. Dzięki niewielkiemu rozmiarowi wszędzie się zmieści.

– Tuner TV New Digital T2 265 HD Senior – bardzo dobra propozycja dla seniorów. Pilot do tego dekodera ma bardzo duże, wyraźne przyciski, które znacząco ułatwiają codzienną obsługę. Korzystając z elektronicznego przewodnika po kanałach, można przeglądać informacje o obecnie emitowanych programach oraz kolejnych punktach w ramówce. Jest także możliwość odtwarzania zapisanych na USB plików w formatach AVI czy MPEG. Do dekodera da się też podłączyć dysk twardy HDD.

– Tuner TV Manta DVBT023pro – produkt znanej firmy Manta. Może być podłączony do telewizora przez złącze HDMI lub SCART. Dodatkowy port HDMI umożliwi odtwarzanie plików zapisanych na nośnikach zewnętrznych. Dekoder ma funkcję blokady rodzicielskiej, a także nagrywania wybranych programów. Zaletą jest również kompaktowy rozmiar samego sprzętu, jak i pilota.

– Dekoder DVB-T2 Philips NeoViu T2D DTR3600 – nieco droższy odtwarzacz dla bardziej wymagających odbiorców. Jego mocną stroną jest odtwarzanie formatów Dolby Digital i Dolby Digital Plus. Oprócz tego nie brakuje wymienionych we wcześniejszych modelach przydatnych funkcji, jak nagrywanie programów, blokada rodzicielska oraz podłączanie USB.

