Już tylko dwie kolejki pozostały do zakończenia sezonu w obydwu grupach stalowowolskiej klasy A. Dużo wyjaśniło się w ostatni weekend, ale nie wszystko.

Trzeba było Karola wpuścić wcześniej…

Grupa I. Jeziorak, Bukowa i Wisan, a więc prowadząca dwójka, odniosły zwycięstwa, wszystkie strzeliły swoim rywalom po trzy gole.

Najłatwiejszą drogę po komplet „oczek” miał w Kopciach Wisan. Do przerwy remisował, a w drugiej połowie zdobył dwie bramki (Kędziora, Baran) i wygrał 3:1. Trudniejsze przeprawy mieli piłkarze z Jastkowic i Chwałowic. Po 66. minutach Bukowa przegrywała w Jadachach 0:2 – obydwie bramki zdobył Marcin Wolan – ale dosłownie za chwilę trafił Robert Pelc i wicelider poczuł krew. W 76. minucie stan meczu wyrównał Grzegorz Szymanek, a pięć minut później bramkę na wagę trzech punktów zdobył kapitan Bukowej, Michał Partyka.

Męczył się również Jeziorak, a zapewnili mu to w Zaklikowie piłkarze Czarnych Lipa. Wszystko układało się po myśli trenera Chyły i jego zespołu do momentu wejścia na boisko Karola Chamery. Po golach Mateusza Kurkiewicza i Grzegorza Woźniaka, goście prowadzili 2:0 i czekali na gwizdek kończący mecz. Pojawił się jednak wspomniany Chamera, w krótkim odstępie czasu zdobył dwie bramki i w 85. minucie spotkanie zaczynało się jakby od nowa. Czarni nie zadowolili się remisem, zaatakowali i… stracili trzeciego gola, którego strzelił Jakub Taraszka.

Wyniki 22. kolejki:

Jadachy – Bukowa 2:3 (1:0), M.Wolan 2 – Pelc, Szymanek, M.Partyka, Łęg – Wisan 1:3 (1:1), B.Kopeć – Kubiak, Kędziora, Baran, Czarni – Jeziorak 2:3 (0:1), Karol Chamera 2 – Mateusz Kurkiewicz, Woźniak, Taraszka, KSTŁK Stalowa Wola – Strzelec 6:1 (2:1), Studnicki 3, Lipniarski, Froń, Pawlik – Rożnowski, Wichry – Wola Rzeczycka 3:2 (3:1), Młynarczyk, Sojecki, Markut – Skrzypek, K.Stańkowski, Unia – San 1:4 (1:1), Brzeski – Rutkowski 2, Fietko, Broda, Koniczynka – Słowianin 4:3 (2:0), Piątek 2, Selimi, Dzhula – Piechniak 2, Gąsiorowski.

W tabeli: 1. Jeziorak – 52 pkt (br. 61-27), 2. Bukowa – 48 pkt (74-51), 3. Wisan – 48 pkt (45-27).

Hat-trick Mateusza Sabata

Grupa II. Sparta wykorzystała atut swojego boiska w meczu z Francesco Jelna, wygrała pewnie 4:0 i może przygotowywać się do świętowania powrotu do „okręgówki”. Nie było jej tam przez ostatnie trzy lata. Bohaterem spotkania został Mateusz Sudoł. Były lekkoatleta… Sparty Stalowa Wola, finalista mistrzostw Polski młodzików w biegu na 2000 m w Słubicach w 2012 roku, zdobył trzy bramki. Znaczy, że małżeństwo dobrze mu służy – dwa tygodnie wcześniej 26-latek stanął na ślubnym kobiercu. W sobotę (10 czerwca) Sparta pojedzie postawić kropkę nad i do Podwoliny. Co będzie się działo po meczu nietrudno sobie wyobrazić…

W Jeżowem toczyła się walka o tron, a w Sójkowej spotkały się dwie najsłabsze drużyny, Czarni i Orzeł Rudnik. Gospodarze objęli prowadzenie w 11. minucie po uderzeniu Mateusza Dula z rzutu karnego, lecz Orzeł szybko odpowiedział trafieniem Kacpra Wojtasa, a kilkanaście minut później drugiego gola strzelił dla gości Daniel Guściora. Po przerwie żadnej drużynie nie udało się skierować piłki do bramki i trzy punkty zabrali ze sobą piłkarze z Rudnika, i oddali czerwoną latarnię Czarnym.

Udanie finiszuje Retman Ulanów. Odniósł trzecie zwycięstwo z rzędu, a siódme w rundzie rewanżowej. Trzy pozostałe spotkania zremisował. W ostatnim pokonał trzecią drużynę ligowej tabeli Staromieszczankę. Gdyby nie kiepski początek sezonu, to „flisacy” liczyliby się zapewne w walce o mistrzostwo.

Wyniki 22. kolejki:

Sparta – Francesco 4:0 (2:0), Sabat 3, Sudoł, Advit – Podwolina 2:2 (0:2) Kruczkowski 2 – Stelmach, Wójcik, Retman – Staromieszczanka 2:0 (1:0), Wiejak 2, Czarni – Orzeł 1:2 (1:2), Dul – Wojtas, Guściora, Sokół – Podlesianka 1:1 (0:1), Stępień – D.Story, Brzyska Wola – Górnovia 0:0, pauzował KS Sarzyna.

W tabeli: 1. Sparta – 46 pkt (br. 51-23), 2. Francesco – 42 pkt (49-29), 3. Staromieszczanka – 38 pkt (36-24).