W dzień Bożego Ciała w Nowej Sarzynie piłkarze Sokoła Kamień, a zapewne także prezes klubu Marek Ziemniak, polewać się będą szampanem.

Unia punktów za darmo nie odda, jednak mało prawdopodobne, żeby młody zespół z Nowej Sarzyny stać było na sprawienie niespodzianki w starciu z przyszłym czwartoligowcem.

Napisaliśmy przed tygodniem, że w Kamieniu w meczu Sokoła z Juniorem pęknie „setka” i… pękła. W doliczonym czasie gry setną bramkę dla lidera w sezonie 2022/23 zdobył Kacper Piechniak.

Wiemy, kto awansuje, natomiast niejasna wciąż jest sytuacja na dole tabeli. O uniknięcie spadku walczą cztery zespoły: Olimpia, Junior, Jarocin i San. Z tej trójki tylko drużyna z Pysznicy odniosła w ostatniej kolejce zwycięstwo. Pokonała Zdziary, zdobywając obydwie bramki z rzutów karnych. Pierwszą „jedenastkę” wykorzystał Piotr Urbanik, a drugą Grzegorz Tofil – po faulu na Urbaniku. W niedzielę Olimpia zmierzy się z Jarocinem i może to być dla obydwu drużyn spotkanie o być albo nie być w lidze okręgowej w sezonie 2023/24.

Strzela w końcówce sezonu gola za golem III-ligowa Stal Stalowa Wola i w jej ślady poszedł zespół rezerw, który w sobotę gościł San Kłyżów, ale nie uraczył rywala zbytnią gościnnością. Rozgromił go 10:2. Siedem bramek zdobyli obrońcy, pięć Bartosz Grasza, a dwie Mateusz Hudzik.

Grad bramek zafundowali widowni także piłkarze drugiej Siarki i Tanwi Wólka Tanewska. Do przerwy gospodarze prowadzili 2:0. W 62. minucie kontaktową bramkę zdobył Kamil Kokoszka i Tanew „odpaliła”. W 71. minucie wyrównał Sebastian Pieróg, kilkadziesiąt sekund bramkarza Siarki pokonał Patryk Góreczny, a trzy minuty po nim raz jeszcze na listę strzelców wpisał się Pieróg. Minęło kolejne dziesięć minut i padła kolejna bramka dla gości. Tym razem do siatki trafił Roland Ciosmak. Pod koniec meczu rozmiary porażki zmniejszył piłkarz, który ma na swoim koncie siedemnaście występów w polskiej i dwa w czeskiej Ekstraklasie, Kamil Adamek.

OLIMPIA – LZS ZDZIARY 2:1 (2:1)

1-0 Urbanik (18 – rzut karny), 2-0 Tofil (28 – rzut karny), 2-1 Jarosz (40)

OLIMPIA: Osiński – Dybka, Błażejowicz, Kloc, T.Bartnik, Szwedo, Bajgierowicz (73 Trawiński), Tofil, P.Urbanik (86 Kaczkowski), Pchełka (80 Dziura), A.Bartnik (61 Mańdziuk).

ZDZIARY: Płoskoń – Jandziński, Cupak, K.Urbanik (70 Madej), Gnidec, Startek, Siudak, Machaj (56 Sobiło), Cichoń, Jarosz (85 P.Wojtas).

Sędziował Mariusz Myszka (Stalowa Wola). Żółte kartki: Dybka, A.Bartnik – Cupak, Startek.

STAL II – SAN 10:2 (5:2)

1-0 Hudzik (12), 2-0 Omuru (19), 2-1 Siek (20) 3-1 Grasza (31), 4-1 Grasza (37), 4-2 Madej (42), 5-2 Grasza (44), 6-2 Grasza (56), 7-2 Hudzik (66 – rzut karny), 8-2 Pawłowski (70), 9-2 Cholewa (86), 10-2 Grasza (87).

STAL: Konefał – Krajanowski, Grasza, Hudzik, Naslyan, Pawłowski, Szifer Omuru, Panicz (72 Burdzy), Maj (46 Chuba), Iskra (61 Cholewa)

SAN: Stój – Brak, Cichoń, Madej, Maziarz, Mroczek, Pięta, J.Siek (84 P.Siek), M.Siek, N.Siek, Siuta.

Sędziował Mateusz Dwornicki (Zaklików). Żółte kartki: Panicz – J.Siek.

W pozostałych meczach 27. kolejki:

Sokół – Junior 4:2 (1:1), Piechniak (36, 90), Dec (61), Piekut (83) – Rożek (29), Sarzyński (73 – samob.), Stal ND – Transdźwig 2:0 (1:0), Nowak (20), Andriu (80), Siarka II – Tanew 3:5 (2:0), Adamek (32, 89), Maziarz (45 – samob.) – Pieróg (71, 75), K.Kokoszka (62), Góreczny (73), Ciosmak (82), Azalia – Jarocin 7:2 (4:0), Rataj (3, 39, 80), Florek (65, 88), Stańko (5), Bieniasz (15) – Socha (54), Kobylarz (75), Pogoń – Stal G. 2:0 (0:0), Miśko (51), Miazga (80), Łowisko – Unia 0:0.

Tabela za www.regiowyniki.pl

Najlepsi strzelcy: 42 – Piechniak (Sokół), 23 – Sobiło (Zdziary), 18 – Góreczny (Tanew).

28. kolejka, 7 czerwca: Zdziary – Stal ND (17.30), Transdźwig – Łowisko (18), 8 czerwca: Unia – Sokół, Junior – Stal II, San – Pogoń, Stal G. – Azalia, Tanew – Olimpia, Jarocin – Siarka II (wszystkie o 17).

29. kolejka, 10 czerwca: Łowisko – Zdziary (11), Stal ND – Tanew (17), Pogoń – Junior (11), 11 czerwca: Siarka II – Stal G. (11), Olimpia – Jarocin (14), Transdźwig – Unia, Stal II – Sokół (17), Azalia – San (wszystkie o 17).

